“استعلام بالاسم” نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول “3 إعدادي” برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع الأزهر التعليمي azhar.eg بالاسم ورقم الجلوس -خلال ساعات

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري في جميع محافظات جمهورية مصر العربية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول للعام الدراسي 2019، حيث هناك عمليات بحث مكثفة من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز ومن خلال متابعتنا وتغطيتنا لجميع نتائج الامتحانات في مختلف المراحل والصفوف التعليمية سوف نتابع معكم لحظة بلحظة أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، كما سنضع لكم عبر هذا المقال جميع الروابط التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية التيرم الأول 2019 فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

يوم الخميس الموافق 10-1-2019 سوف ينتهي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 في جميع محافظات الجمهورية، وقد امتحن الطلاب في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم وهى مواد (الفقه والتوحيد والحديث والسيرة والتفسير والقرآن والتجويد والنحو والصرف والمطالعة والنصوص والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الفنية والعلوم والدراسات الاجتماعية)، وقد امتحن الطلاب شفويا في مادتي القرآن الكريم والمطالعة والنصوص، وسوف تنتهي جميع الامتحانات الشفوية بانتهاء الامتحانات التحريرية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

أكد قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ صالح عباس أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية سوف تكون متاحة بمجرد اعتمادها رسميا عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يستطيع الطالب من خلال الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس والضغط على مربع بحث الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي ودرجة كل مادة على حده.نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 ترم اول