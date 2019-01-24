تراند اليوم : فحص 100 دولار الدفعة الثالثة الخميس 24-1-2019

فلسطين - الخليج 365

لم يسمح الاحتلال الاسرائيلي حتى اللحظة من دخول الاموال القطرية المخصصة للمنحة القطرية التي تقدمها قطر لسكان غزة في سبيل المساعدات الانسانية المقدمة للقطاع من أجل النهوض به وتحسين أوضاعه الاقتصادية والمعيشية .

حيث أشارت بعض المصادر المطلعة انه من المتوقع أن يتم ادخال اموال المنحة القطرية مساء اليوم الخميس، على أن يتم صرفها الاسبوع القادم لجميع المستفيدين من المنحة القطرية .

أما بخصوص 100 دولار الدفعة الثالثة ، فحتى اللحظة لم توضح وزارة التنمية الاجتماعية أي تعليق بخصوص موعد الصرف أو رابط الفحص ، أو كشوفات المعتمدة لصرف 100 دولار الدفعة الثالثة .