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تراند اليوم : فيديو رانيا يوسف المسرب 24-1-2019 شاهد فيديو رانيا يوسف الجديد مع خالد يوسف كامل

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الخميس بفيديو اباحي للفنانة المصرية رانيا يوسف مع المخرج خالد يوسف في اوضاع جنسية اباحية ساخنة.

حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو ، ومطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد  تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .

هذا ويعتذر لكم موقعنا "الخليج 365" عن نشر هذا الفيديو الاباحي للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف لما يتضمنه الفيديو من مشاهد مخلة باآداب .

 

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