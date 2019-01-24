“اليوم تُعلن” نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي و بوابة الأزهر الإلكترونية

من المقرر أن تعلن اليوم الخميس نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019، حيث سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وكذلك الابتدائية رسمياً كما أُعلن قبل أيام، ومن المتوقع أن ترفع نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 على موقع الأزهر التعليمي وكذلك بوابة الأزهر الإلكترونية، كما سنقدم لكم روابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، هذا وقد قالت مصادر أن نسبة النجاح ارتفعت عن العام الماضي لنفس الفصل الدراسي، وكان عدد الطلبة الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول قد تجاوز عددهم 123 ألف و1طالب وطالبة، وسيتمكن الجميع الليلة من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس من خلال موقع الأزهر التعليمي، أو بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019

ومن المقرر أن يعتمد الشيخ عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف من التوقيع واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث إعدادي أزهري وكذلك الابتدائية الأزهرية، وفي غضون ساعات سيتمكن الجميع من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية أخيراً.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس

كما نقدم روابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي (اضغط هنا) وبوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا). مع تمنياتنا للجميع بالنجاح.