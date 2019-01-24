موقع بوابة الأزهر الإلكترونية – نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2019 – موقع الازهر التعليمي – نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

جاء موقع بوابة الأزهر الإلكترونية أو موقع الأزهر التعليمي ليهتم به طلاب وطالبات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2019، وأيضًا طلاب وطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول، علمًا بأن موقع الأزهر التعليمي هو المسؤول عن ظهور تلك النتائج، وذلك باستخدام رقم الجلوس، ولحظة الإعلان تلك النتائج هي فو اعتمادها من السيد شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب.

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

دائمًا وأبدًا يأخذ موقع الأزهر التعليمي على عاتقه إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية، والإعدادية الأزهرية، والثانوية الأزهرية، علمًا بأن هذا الموقع، هو الموقع الرسمي لجميع نتائج معاهد الأزهر الشريف ما قبل التعليم الجامعي، ومن الجانب الآخر، شهدت الفترة الأخيرة نشاط ملحوظ في الانتهاء من تصحيح أزراق الامتحانات، وبعدها ستدخل عملية رصد الدرجات، ومن ثم عملية المراجعة الدقيقة لتلك الدرجات، وأخر خطوة رفع تلك الدرجات إلى موقع الأزهر التعليمي منتظرًا إشارة السيد شيخ الأزهر.

رابط موقع نتيجة الابتدائية الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

يعلم الجميع أن امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري جاءت هذا العام لتصب في مصلحة الطالب ذو المستوى المتوسط، لذا فقد أكد جميع طلاب نتيجة الابتدائية الأزهرية أن امتحانات هذا العام شهدت أسئلة مباشرة وغير معقدة، وجميعها من كافة المقررات الدراسية ولم تخرج عنها، لذا فالجميع يتوقع أن تشهد النتيجة هذا العام ارتفاع كبير مقارنةً عن الأعوام السابقة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية في الترم الأول 2019

انتهت امتحانات الايدادية يوم 20 يناير الماضي، وبعدها سيتم استكمال تصحيح أوراق الامتحانات والتي تأخذ فترة طويلة نوعاً ما لأن يتخللها عمليات المراجعة على الدرجات وإجابات الأسئلة، وبعدها تدخل عملية رصد الدرجات ومن ثم إرسال تلك النتيجة إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للإعلان، كما هو المعتاد، أن يكون بدايات الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام هو لحظة الظهور والإفصاح.