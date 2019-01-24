رابط موقع الأزهر التعليمى – نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2019 – نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول

جاء موقع الأزهر التعليمى ليهتم به كلاً من أبناء نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2019 وأيضًا أبناء نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول 2019، علمًا بأن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري تنتظر الآن لحظة الاعتماد من قبل شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، أما عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري ستكون مع بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي.

موقع الأزهر التعليمي

يعلم الجميع أن موقع الأزهر التعليمي (موقع بوابة الأزهر الإلكترونية) هو المسؤول الأول والأخير أمام طلابه وطالباته ب‘لان كافة نتائج الشهادات الأزهرية على صفحات هذا الموقع ابتداءً من نتيجة الابتدائية الأزهرية ثم نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية وأخيراً نتيجة الثانوية الأزهرية، لذا يعتبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية رئة جميع طلاب وطالبات الأزهر الشريف.

نتيجة الابتدائية الأزهرية موقع الأزهر التعليمي

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2019

موقع الأزهر التعليمي

لعل الجميع يريد أن يعلم موعد إعلان نتية الصف السادس الابتدائي الأزهري الفصل الدراسي الأول 2019، جميع التأكيدات تؤكد أن الموعد النهائي قد يتحدد بعد الانتهاء من عملية رصد الدرجات، أما عن نتائج النقل الإبتدائي الأزهري والنقل الاعدادي الأزهري، فقد يكون في موعد أقصاه يوم 25 يناير الجاري أو بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية مباشرةً.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول 2019

أصبحت عملية الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات هي الفترة الأطول قبل ظهور النتيجة، لأن تلك العملية تتبعها بالتأكيد المراجعة الدقيقة على الإجابات ودرجات الطلاب والطالبات في جميع الامتحانات لكافة المواد، ومن ثم تدخل عملية رصد الدرجات، ومن ثم إرسال نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري الترم الأول 2019 إلى موقع بوابة الأزهر التعليمي من أجل الإعلان والإفصاح، علمًا بأن سيتم استعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس.