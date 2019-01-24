نسرين طافش تحتضن وتقبل كريم عبد العزيز في نادي الرجال السري

ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش في فيديو نشرته على حسابها بتطبيق انستقرام يظهرها وهي تحتضن الفنان كريم عبد العزيز والأخير يقوم بتقبيلها احتضانها لفترة طويلة.

ونشر مقطع الفيديو بعد العرض الخاص لفيلم " نادي الرجال السري" والذي تشارك في بطولته طافش إلى جانب كريم عبد العزيز والفنانة غادة عبد الرازق.

وتحدث المعلقون على الفيديو المنشورة أن عملية الاحتضان الطويلة تدلل على قوة العلاقة بين الفنانة نسرين طافش والفنان كريم عبد العزيز ودرجة التآلف الكبيرة بينهما.

وشاركت الفنانة طافش بأول اعمالها أعمالها السينمائية في فيلم نادي الرجال السري إضافة إلى كريم عبد العزيز الذي يعود للسينما بعد غياب طال 5 سنوات.

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يستعد لتصير الجزء الثاني من فيلم " الفيل الأزرق".