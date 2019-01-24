رابط بوابة الأزهر التعليمية نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية azhar.eg برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية و الإعدادية الأزهرية 2019، سوف تظهر على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل، أن نتائج الشهادات الازهرية الابتدائى والاعدادى ستظهر فى نهاية هذا الأسبوع، و تحديداً يوم الخميس 24 يناير، و يمكن الاستعلام عنها على بوابة الأزهر التعليمية.

رابط بوابة الأزهر التعليمية

انتهت أعمال تصحيح اجابات الطلاب فى الشهادة الابتدائية الازهرية، والاعدادية الازهرية، و سيقوم الشيخ صالح عباس و كيل الأزهر الشريف، باعتماد النتائج، و بعد ذلك سيتم رفعها على بوابة الأزهر الإلكترونية، و يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتيجتهم من خلال هذا الرابط و سنتابع معكم أخبار ظهور نتيجة الأبتدائية الأزهرية، و الاعدادية الأزهرية.

من المنتظر الاعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية اليوم الخميس 24 يناير 2019، وذلك بعد أن يتم اعتمادها و بعدها سيتم رفع النتيجة على بوابة الأزهر الالكترونية ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها.