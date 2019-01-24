بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة| نتائج التعليم الأساسي 2019 الفصل الدراسي الأول

نقدم لكم رابط نتائج التعليم الأساسي 2019 للفصل الدراسي الأول للعام الدراس 2018-2019م بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث ينتظر جميع تلاميذ وطلبة جميع مراحل التعليم الأساسي نتائج الفصل الدراسي الأول ومنها الصف الأول الابتدائي والتاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي.

وينتظر أيضا نتائج الفصل الدراسي الأول الصف السادس الابتدائي حيث لم تعد السنة الأخيرة بالمرحلة الابتدائية شهادة ابتدائية وتعد مرحلة من مراحل النقل العادية كما جاء بالقرار الوزاري، وبذلك تصبح أول شهادة هي الشهادة الإعدادية.

نتائج التعليم الأساسي 2019

ونقدم لكم رابط لسهولة الحصول على نتائج التعليم الأساسي 2019 للفصل الدراسي الأول بالقاهرة من خلال البوابة الإلكترونية للنتائج

بوابة نتائج التعليم الأساسي

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، والذي يتم من خلاله إعلان نتائج مراحل النقل للتعليم الأساسي وكذلك نتائج الشهادة الإعدادية.

ويتطلب الحصول على نتائج التعليم الأساسي 2019 بالقاهرة، اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسي والفصل الدراسي وكتابة الرقم القومي.