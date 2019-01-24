“رابط” بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019: تأجيل نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس الترم الأول عبر الموقع التعليمي azhar.eg

ننشر لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019، وهو الموقع الذي يبحث عنه جميع طلبة وطالبات الشهادات الأزهرية على مستوي الجمهورية، حيث أوشكت نتيجة الفصل الدراسي الأول على الظهور خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفق تصريحات الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والذي أشار إلي أن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق 24-1-2018 لكافة الطلاب بجميع المعاهد الأزهرية على مستوي الجمهورية.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019 azhar.eg

تعد نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 من أكثر ما يشغل بال الجميع حالياً مع أقتراب موعد رفع النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، حيث يسود جميع الطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والقلق في انتظار التعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2019 لطلاب الشهادات الأزهرية.

وخلال الساعات المقبلة، ستبدأ بوابة الأزهر الشريف في استقبال عدد كبير من الراغبين في التعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ونتيجة شهادة القراءات 2019 برقم الجلوس، حيث يعد موقع الأزهر التعليمي وبوابة الأزهر الإلكترونية هي المصدر الرسمي الوحيد للحصول على النتائج، ومن خلال الموقع يمكن التعرف على:

رابط بوابة الأزهر الشريف للنتائج

وتتمني أسرة الموقع النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات، والحصول على أعلي الدرجات.

تحديث: في تصريح له، فقد أكد الاستاذ محمد عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية انه لن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 الترم الأول اليوم الخميس لعدم الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد لدرجات الطلاب، وأنه فور الانتهاء مها سيتم الإعلان عن النتائج.