برقم الجلوس ..انتظار رفع بوابة الأزهر 2019 الإلكترونية نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الأول الموقع التعليمي

ما زال الانتظار من الطلاب اليوم الخميس 24 يناير 2019 لرفع نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، عبر بوابة الأزهر 2019 الإلكترونية الموقع التعليمي، ولكن ذكر انه تم تأجيل ظهورها للأسبوع المقبل وجاري التحقق من هذا الخبر، حيث ينتظر عقد مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر لرفع نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول صباح اليوم، ووضع رابط لكل من نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2019 عبر الموقع التعليمي بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 عقب إعلان مشيخة الأزهر نتائج طلاب الأزهر 2019 الفصل الدراسي الأول.

والمنتظر رفع نتائج الأزهر الترم الأول 2019 بالموقع الإلكتروني للنتائج، حيث انتهت الامتحانات الفصلية للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019م بداية شهر يناير الجاري، وفي اليوم التالي بدا تصحيح الامتحانات للشهادتين الابتدائية الأزهرية 2019 والإعدادية الأزهرية الترم الأول،والمنتظر رفعها بالموقع الرسمي للنتائج.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2019

يترقب طلبة وطالبات الابتدائية الأزهرية 2019 والإعدادية الأزهرية في الفصل الدراسي الأول، إعلان موعد رفع نتائج الطلاب 2019 بالأزهر الشريف، بعد الانتهاء من رصد درجات الطلبات بالصف السادس الابتدائي الأزهري، والصف الثالث الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الأول 2019، والذي سيتم وضع رابط مباشر عبر الموقع التعليمي – بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 لنتيجة المعاهد الأزهرية.

الموقع التعليمي – بوابة الأزهر الإلكترونية 2019

يتم الاستعلام عن نتائج المعاهد الأزهرية من خلال الموقع الإلكتروني عبر رابط الموقع التعليمي – بوابة الأزهر الإلكترونية 2019م، والذي منه يتم الدخول على النتائج من أيقونة الطالب بالشريط العلوي الثابت بالموقع، حيث بالوقوف عليه يظهر رابط نتائج الامتحانات، والتي يتم تفعيل رابط العام الدراسي الحالي 2018/ 2019 حال رفعها، كما يظهر بتلك الصورة:

والاستعلام عنها يكون بدخول نتائج الامتحانات، والتي سيتم وضع النتائج بها ويكون استخراجها بكتابة رقم الجلوس كما في الصورة التالية:

حيث سيتم تفعيل نتائج طلاب الأزهر 2018- 2019 في الموقع التعليمي – بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 واستخراج نتائج الفصل الدراسي الأول قريبا لكلا من:

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نتيجة شهادة القراءات 2019

متابعة رفع النتائج

نتابع معكم رفع نتيجة طلاب الأزهر 2019 اليوم، والتي يتم رفعها بالموقع الرسمي للنتائج الآن، ومن رقم الجلوس يتم الاستعلام لجميع المراحل.