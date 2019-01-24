“تأجيل” نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس “3 إعدادي” عبر بوابة الأزهر الإلكترونية | رابط موقع الأزهر التعليمي azhar.eg

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس من أكثر ما يبحث عنه الكثير من الطلبة والطالبات في جميع محافظات الجمهورية خلال الأيام الحالية، حيث يترقب الجميع لحظة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف، وذلك بعدما انهي جميع الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ فترة كبيرة.

كان طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية قد فرغوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 يوم 10 يناير الماضي في جميع المعاهد الأزهرية على مستوي الجمهورية، وعلى الفور، فقد بدأت اللجان المختصة بعملها في تصحيح أوراق امتحانات الطلاب مباشرة لسرعة الانتهاء منها، وإعلان نتيجة الترم الأول للإعدادية الأزهرية في أقرب وقت ممكن.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 “ثالثة إعدادي” من أهم المراحل الدراسية، والتي تحدد وجهة الطالب خلال المرحلة المقبلة، ويهتم جميع الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادية الأزهري، والذي يمثل أهم مراحل التعليم الأساسي.

تعرف على:

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

موقع الأزهر التعليمي

موقع الأزهر التعليمي من أهم المواقع التابعة للأزهر الشريف، والذي يتم من خلاله الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية المختلفة سواء الفصل الدراسي الأول، أو الثاني، ويراقب الجميع خلال هذه الأيام لحظة رفع النتائج عبر الموقع عقب اعتمادها من وكيل الأزهر، وبعدها ستكون متاحة لجميع الطلاب برقم الجلوس فقط.

رابط موقع الأزهر التعليمي

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019

يهتم الكثير من الطلاب أيضاً بالبحث عن رابط بوابة الأزهر الشريف للنتائج، والذي يتم الإعلان عن نتائج الشهادات الأزهري من خلاله، بالإضافة إلي العديد من الخدمات التعليمية الأخري الذي يقدمها الموقع لكافة المنتسبين للعملية التعليمية الأزهرية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية بوابة الأزهر الشريف

كما سنتابع معكم لحظة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لكافة الطلاب في جميع محافظات الجمهورية، وتوضيح لحظة الإعلان عنها فور رفعها عبر بوابة الأزهر الشريف وموقع الأزهر التعليمي.

تحديث: مازلنا في انتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول، والتي أوشكت على الظهور وفق تصريحات المسئولين، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عنها يوم غد الخميس الموافق 24-1-2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وموقع الأزهر التعليمي.

تأجيل نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

لم يتم الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد لكافة نتائج امتحانات الشهادات الأزهرية 2019 وفق تصريحات محمد عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، وفور الانتهاء منها سيتم إرسال نسخة من النتائج للكنترول المركزي بالقاهرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 منتصف الأسبوع المقبل.