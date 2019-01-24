مسلسل قيامة ارطغرل 132 الجزء الخامس شاهد الحلقة برابط مباشر أونلاين حصريًا

نترقب معكم مساء اليوم العرض الجديد للحلقة الجديدة الحلقة 132 قيامة ارطغرل على القناة التركية trt1 فضلا على توفير إليكم روابط البث المباشر للحلقة بشكل مباشر، وعرض قيامة ارطغرل عبر القنوات المتاحة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، مسلسل قيامة ارطغرل يتم إذاعته بعد العرض الأول لها على القنوات التركية بساعتين، ولذلك سوف نستعرض معكم الآن كافة التفاصيل وطرق الحصول على الحلقة الجديدة بشكل مباشر عبر تلك المقال.

ونحن في انتظار الحلقة الجديدة مع إمكانية توفير الروابط الرسمية التي من خلالها يمكن مشاهدة المسلسل بشكل مباشر بعد عرضها الأول على قناة تي ار تي التركية

الحلقة 132 قيامة ارطغرل أونلاين على القناة التركية

رابط موقع النور لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

ومن الجدير بالذكر ان موقع النور له حق عرض المسلسل مترجم حصري عبر الأنترنت سعيًا مننا على توفير الحلقات الجديدة بشكل مستمر

رابط موقع النور ALnoor TV

الدخول المباشر لموقع النور تي في اضغط على “ ALnoor TV “.

“. لتحميل تطبيق النور على المحمول للاندرويد.. من هنا .

. رابط تحميل تطبيق النور للآيفون IOS .. من هنا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل على جميع الأقمار الصناعية

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

تردد قناة TRT 1 التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

ومن الجدير بالذكر أن قناة تي ار تي التركية هي الناقلة لأحداث قيامة ارطغرل منذ الجزء الأول ولها الحق الحصري لعرض الحلقات الجديدة والتي تعمل على الترددات التالية:-

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب تركسات Turksat 42°E 11042 5/6 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 5/6 3000 عمودي

الجوائز التي حصل عليها مسلسل قيامة أرطغرل:

حصل مسلسل قيامة أرطغرل على الكثير من الجوائز التي كانت من الدولة تعبيراً عن نجاح المسلسل واعتباره أفضل مسلسل في عام 2016 وبذلك تسلم جائزة الفراشة التركية وقام المخرج محمد بوزداغ برفض استلام هذه الجائزة لعدم تقدير فريق العمل ولكن رئيس الدولة التركية أردوغان قام بالثناء عليهم وأنهم يستحقون جائزة القلوب مشيراً بذلك أهمية المسلسل لدى جميع الجماهير وأن الإحصائيات شهدت أعلى نسب مشاهدة حيث وصلت بعض الحلقات إلى ما يقرب ل12 مليون مشاهد.

الموسم الجديد الخامس في مسلسل قيامة ارطغرل وبداية نجاحه الباهرة

سعى فريق عمل مسلسل قيامة أرطغرل بالبحث عن النجاح المستمر للمسلسل خاصة في الموسم الخامس بإعتبارة الموسم الخامس والأخير حيث بدأ ببعض الأحداث التي أثارت إنتباه الجماهير وتتمثل في وفاة زوجة أرطغرل شاه والتي ظهر في أولى الحلقات يبكي منهمراً على قبرها وتبادل الأحزان عندما تعرض عثمان ابنه لهجوم من جماعة من الأشخاص تسببوا في إصابته ببعض الجروح التي أدت إلى إجراء عملية جراحية وبذلك يتصدر الموسم الخامس كأفضل موسم يحقق أعلى نسب مشاهدة وكأفضل مسلسل تركي حيث أن محركات البحث تشهد الكثير من المقالات والبحوث التي تحكي تفاصيل هذا المسلسل بناء على رغبة الجماهير والمتابعين ولك في موقعنا كل التحديثات التي تريد معرفتها عن مسلسل قيامة أرطغرل.

ولك أحدث وأهم تفاصيل الجزء الخامس من المسلسل:

كان جماهير مسلسل قيامة أرطغرل على أحر من الجمر في انتظار الجزء الخامس وذلك بعد نهاية الجزء الأول نهاية مفتوحة ومثيره جداً وهذا ما اعتمد عليه مخرج المسلسل وهي النهايات المفتوحة غير المتوقعة والصادمة التي تجعل الجماهير في حيرة من الأمر وبدأ الموسم الخامس بالأحزان والصراعات أيضاً حيث شهد وفاة حليمة خاتون زوجته وإصابة ابنه غوندوز ولم يكن هذا الأمر الأشد على نفسه حينما وصلت الحلقة الثالثة من المسلسل لتعرض له صدمة والشعور بالعجز والضعف وذلك عندما قتل مجموعة كبيرة من محاربيه أمامه دون إصدار أي رد فعل مباشر كما عرف عنه الجماهير بأنه صدامي ويستطيع مواجهة كل الأمور مهما كانت الظروف.

حلقات الموسم الجديد بالتزامن مع الصراعات التاريخية عبر الموسم الخامس

كان لهذه الحلقة النصيب الأكبر من نجاح مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس حيث أن جماهير المسلسل قاموا بشن حملات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.