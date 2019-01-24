“رابط الدخول لبوابة الأزهر الإلكترونية” نتيجة امتحانات الابتدائية الأزهرية والإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس azhar

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2019، أولي الشهادات التي يجتازها الطلاب في حياتهم هي المرحلة الابتدائية فقد تم الانتهاء من امتحانات الشهادة الأزهرية وسوف يتم بحث جميع الطلاب قريبا علي نتيجة امتحاناتهم بالفصل الدراسي الأول .

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

حيث بدأ طلاب الشهادة الابتدائية بالأزهر الشريف امتحاناتهم يوم 2/1/2019 والانتهاء منها يوم 8/1/2019 وانه لم تتلقي مشيخة الأزهر أي مشاكل حدثت باللجان الامتحانية سواء باللجان أو بالورقة الامتحانية ولم تشتكي الطلاب من صعوبة بأسئلة الاختبارات وسوف يتم الانتهاء من جميع أعمال الكنترول وفور اعتمادها من فضيلة شيخ الأزهر ثم يتم رفعها علي موقع الأزهر الرسمي في يناير الجاري خلال أيام قليله قادمه .

بوابة الأزهر التعليمية

للحصول علي نتيجة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2019 يمكنكم اتباع وتنفيذ الخطوات الأتية :

الدخول علي الموقع الرسمي للأزهر الشريف (بوابة الأزهر التعليمية ) واختيار المرحلة التعليمية وهي المرحلة الابتدائية وإدخال رقم جلوس الطالب وإظهار النتيجة .

وسوف نوفر لكم الرابط الخاص لـ بوابة الأزهر التعليمية علي موقعنا وانه وجب علينا التنويه انه سوف يكون هناك ضغط شديد علي الموقع فور الإعلان عن ظهور النتيجة فيجب عليك عزيزي القارئ المحاولة عدة مرات للحصول علي نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول .

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ “على خليل”أعلن عن موعد ظهور نتائج الأزهرية 2019

حيث قام صباح اليوم شيخ المعاهد الأزهرية بإعلان عن الموعد المقرر ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول، مع نهاية هذا الأسبوع الجاري.

لا زال طلاب الأزهر ينتظرون اليوم إعلان نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية، مع تمنيات موقعنا للطلاب التوفق والنجاح الدائم.