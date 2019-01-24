نرصد لكم نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول من خلال موقع الأزهر التعليمي،بدأ طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري في أداء امتحانات يوم الأربعاء الماضي 2 من يناير 2019، والتي انتهت يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 بمادة اللغة الإنجليزية، وحتى الآن تسري عملية أداء الامتحانات بصورة طبيعية، وسيتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، حيث أنه من المقرر الاعلان عن النتيجة في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، حيث سيتم إعلان النتائج على موقع الأزهر الشريف وبوابة الأزهر الإلكترونية.

فور الانتهاء من إجراءات التصحيح والتدقيق بأوراق امتحانات الطلاب، ورصدها بالكشوف النهائية، واعتمادها من قبل شيخ الأزهر، سيتم عرضها مباشرة عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، ويسعى أولياء الأمور إلى معرفة النتيجة وذلك لمعرفة مستوي طلابهم الدراسي، ومعرفة العيوب أو المواد التي يعانوا منها بالضعف من أجل التركيز عليها ومتابعتها.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول من خلال موقع الأزهر التعليمي

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

لمعرفة نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: –

يتم الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

من هنا. ومن ثم اختيار نتيجة الابتدائية.

إدخال رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على بحث في النتائج وستظهر النتيجة فوراً.

جدول الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية الأزهرية

اَخر أخبار نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

لم يصدر حتى الاَن أي بيان أو تصريح من قبل قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد ظهور نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 ، ولكن من المتوقع ظهور النتيجة منتصف الأسبوع القادم.

، ولكن من المتوقع ظهور النتيجة منتصف الأسبوع القادم. لا زالت عمليات التصحيح ورصد الدرجات جارية في جميع المناطق الأزهرية، حيث من المنتظر عرض نتيجة الابتدائية الأزهرية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم.

على موقع خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم. أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل عن ظهور نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 اليوم بعد اعتمادها من قبل مشيخة الأزهر الشريف.

الابتدائية الأزهرية

في حالة عد القدرة عن الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 اترك رقم جلوسك وسنقوم بالرد على تعليقاتكم.