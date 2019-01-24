” النتيجة برقم الجلوس”نتائج امتحانات الأزهر 2019 نصف العام “نتيجة الابتدائي والإعدادي الأزهرية”

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 نصف العام، فمن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لجمع المحافظات عبر الموقع الرسمي بوابة الأزهر الإلكترونية، من المتوقع ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الأزهري خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب ما تم انتهاء الطلاب من امتحاناتهم في يوم 8/1/2019، ويترقب كل أولياء الأمور إعلان النتيجة للشهاده الابتدائية الأزهرية لعام 2019 من أجل معرفة مدي مستوي تحصيل أبناءهم خلال العام الدراسي .

نتيجة الابتدائية الأزهرية الترم الأول2019

ويمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي azhar 2019 من خلال الرابط الرسمي لـ بوابة الأزهر التعليمية وذلك بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، حيث انه تم التنويه من فضيلة شيخ الأزهر، انه يمكن للطالب الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي فور انتهاء أعمال التصحيح الخاصة بكل ماده ويتم رصد الدرجات أولا بـأول ثم يتم اعتمادها وإعلان نسبة النجاح ورفع درجات الطلاب علي الموقع ويمكنك الحصول عليها برقم الجلوس ونتمنى للجميع التوفيق.

أعلان من جهته السيد الشيخ “على خليل”أن أخر الأسبوع الحالي هو موعد إعلان نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 نصف العام، حالة من القلق تسود على الطلاب وذويهم لأقترب ظهور نتيجة الأزهرية 2019، للاطمئنان على مسار أبنائهم التعليمي القادم مع تمنياتنا لتلمذي الأزهر بالنجاح.

مازال طلاب الازهر نتظرون إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية والإعدادية الأزهرية خلال ساعات قليلة من الآن.