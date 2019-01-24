“جاري رصد” نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول “الصف السادس” كل المحافظات من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg -خلال ساعات

نتابع مع جميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي الأزهري في جميع محافظات جمهورية مصر العربية آخر الأخبار المتعلقة بإعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول، حيث هناك بحث مكثف من قبل طلاب الإبتدائية الأزهرية وأولياء الأمور عن نتيجة الترم الأول 2019، وسوف نقدم لكم عبر موقع عرب فور نيوز تغطية مستمرة لأخبار إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري، كما سنوفر لكم رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها رسميا.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

كانت امتحانات الابتدائية الأزهرية في جميع المناطق الأزهرية في جميع أنحاء الجمهورية قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 2-1-2019 وانتهت الامتحانات التحريرية والشفوية يوم الثلاثاء الموافق 8-1-2019، وسوف تبدأ أعمال التصحيح في جميع الكنترولات المركزية في جميع المحافظات يوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019، ولن تستغرق أعمال التصحيح سوى أربعة أيام فقط، وبعدها مباشرة سوف تبدأ أعمال الكنترولات من رصد وتجميع ومراجعة تمهيدا لإرسال النتائج إلى الكنترول المركزي بالقاهرة ليتم اعتمادها.

بوابة الأزهر الإلكترونية

أكد فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف أنه سوف يقوم باعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية فور انتهاء جميع الكنترولات في جميع المناطق الأزهرية في جميع أنحاء الجمهورية من أعمال الكنترولات الخاصة بها وإرسال النتائج إلى ديوان عام المشيخة بالقاهرة، وقد أكد فضيلته أن نتيجة التيرم الأول 2019 فور اعتمادها رسميها سوف تكون متاحة عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس.نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 ترم اول