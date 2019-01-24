نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2019 محافظة أسيوط .. ونتائج كل المحافظات

نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2019 محافظة أسيوط نتابع معكم موعدها حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط رسميا مواعيد الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية الإبتدائية بسنوات النقل من الصف الثاني إلي الصف السادس الإبتدائي، ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم الأربعاء 16 يناير الجاري بمادة اللغة الأجنبية وبعد ذلك تبدأ مرحلة الاستعداد لإعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2019 محافظة أسيوط في مختلف الإدارات التعليمية عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في أسيوط ويمكنكم قراءة هذا المقال حتى الحصول عليه، حيث نقدم رابط نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 الترم الأول أسيوط من أجل التيسير على الطلاب ودعمهم المستمر بتلبية كل مايحتاجونه من جداول ونتائج الامتحانات في مختلف الصفوف الدراسية.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 أسيوط

قررت وزارة التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية إلغاء الشهادة الإبتدائية وبالتالي تصبح نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2019 محافظة أسيوط مجرد نتيجة سنة دراسية نقل مثل مختلف الصفوف الدراسية التى تسبقها، ولكن تظل لها أهمية كبيرة حيث ينتقل الطلاب بعدها إلى مرحلة تعليمية جديدة وهي الإعدادية وبالتالي تشكل أساس في مسيرتهم التعليمية، وقد أوضحت مصادر بالوزارة على مدى حرصهم على سير الامتحانات في سلامة وآمان، مؤكدين على أن جميع الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط بكافة المواد الدراسية ولا تخرج عن الكتاب المدرسي.

رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 محافظة أسيوط