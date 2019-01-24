تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل 132 على جميع الأقمار الصناعية .. اعلان الحلقة 133 قيامة ارطغرل

مساء اليوم الاربعاء خلال الساعات المقبلة سيتم اذاعة المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل الذى يعد من اكثر المسلسلات التركية متابعة في تركيا والوطن العربي، حيث يترقب عشاق متابعة احداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس عرض حلقة المسلسل على قناة trt التركية وهى الناقلة حصريا لمسلسل قيامة ارطغرل باللهجة التركية الأصلية، ويبدأ العرض الأول لحلقات المسلسل مساء الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية ، على ان يتم اعادة عرض الحلقة على موقع النور بالترجمة العربية فور انتهاء الحلقة مباشرة على قناة trt التركية، كما تشترك بعض القنوات العربية باعادة عرض حلقات المسلسل وسوف نوضح لكم القنوات التى تنقل عرض مسلسل قيامة ارطغرل وترددها على الاقمار الصناعية .

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 131

سوف يتم اذاعة الحلقة رقم 132 من مسلسل قيامة أرطغرل، على قناة trt1 التركية اليوم الأربعاء الثانى من يناير لعام 2019، حيث تمتلك القناة التركية حق بثه، وهى أل قناة تذيع الحلقة الجديدة ويتبعها بعد ذلك بقية القنوات، ويقوم موقع النور المخصص لترجمة المسلسلات التركية إلى اللغة العربية، إلى ترجمة مسلسل قيامة أرطغرل إلى اللغة العربية، ويذاع بعد ذلك على القنوات العربية مترجم، مثل قناة اليرموك وقناة دعوة وقناة القدس.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل

يذاع المسل الترتركى التاريخى قيامة أرطغرل على قناة فور شباب، وقناة القدس، وقناة دعوة وقناة اليرموك، كما يذاع على قناة تى أر تى التركية، وعدد أخر من القنوات سوف نعرضه تباعاً.