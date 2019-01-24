كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل 132 على جميع الأقمار الصناعية .. اعلان الحلقة 133 قيامة ارطغرل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مساء اليوم الاربعاء خلال الساعات المقبلة سيتم اذاعة المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل الذى يعد من اكثر المسلسلات التركية متابعة في تركيا والوطن العربي، حيث يترقب عشاق متابعة احداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس عرض حلقة المسلسل على قناة trt التركية وهى الناقلة حصريا لمسلسل قيامة ارطغرل باللهجة التركية الأصلية، ويبدأ العرض الأول لحلقات المسلسل مساء الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، على ان يتم اعادة عرض الحلقة على موقع النور بالترجمة العربية فور انتهاء الحلقة مباشرة على قناة trt التركية، كما تشترك بعض القنوات العربية باعادة عرض حلقات المسلسل وسوف نوضح لكم القنوات التى تنقل عرض مسلسل قيامة ارطغرل وترددها على الاقمار الصناعية .
مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 131
سوف يتم اذاعة الحلقة رقم 132 من مسلسل قيامة أرطغرل، على قناة trt1 التركية اليوم الأربعاء الثانى من يناير لعام 2019، حيث تمتلك القناة التركية حق بثه، وهى أل قناة تذيع الحلقة الجديدة ويتبعها بعد ذلك بقية القنوات، ويقوم موقع النور المخصص لترجمة المسلسلات التركية إلى اللغة العربية، إلى ترجمة مسلسل قيامة أرطغرل إلى اللغة العربية، ويذاع بعد ذلك على القنوات العربية مترجم، مثل قناة اليرموك وقناة دعوة وقناة القدس.
القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل
يذاع المسل الترتركى التاريخى قيامة أرطغرل على قناة فور شباب، وقناة القدس، وقناة دعوة وقناة اليرموك، كما يذاع على قناة تى أر تى التركية، وعدد أخر من القنوات سوف نعرضه تباعاً.
اعلان الحلقة 133 قيامة ارطغرل
أمس الاربعاء عُرضت الحلقة 132 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، المسلسل الاكثر متابعة فى الوطن العربى شاهد العرض الأول والحصرى الحلقة 133 من مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس على قناة trt في تمام الساعة الثامنة مساء.
وسيتم اذاعة حلقة جديدة مساء الأربعاء من المسلسل تابعوا عرض الحلقة الحلقة 133 قيامة ارطغرل كاملة حصريا، ومترجمة بالعربية الحلقة كاملة عقب عرض المسلسل على قناة trt1 التركية بساعات.
ستقوم قناة trt التركية بعرض الحلقة الجديدة كاملة من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الحلقة 133 الجزء الخامس باللغة التركية، على ان تقوم قناة اليرموك بنقلها بعد 24 ساعة.
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موعد مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 132 مترجم حيث يذاع مسلسل قيامة ارطغرل 132 مترجم في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا والسعودية والكويت واليمن والعراق، والساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة وسوريا، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات ويعرض المسلسل عبر موقع النور الإلكتروني مترجماً.
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