عاجل الآن بالفيديو.. الحلقة 132 قيامة أرطغرل كاملة Diriliş Ertuğrul .. ارطغرل الجزء الخامس موقع النور

الحلقة 132 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس،حلقة ينتظرها الكثيرون مليئة بالاثارة والمتعة، بعد ما حدث فى الأسبوع الماضى الحلقة رقم 131، من قيام دراجوس ورجاله بالهجوم على المغول وسرقة الذهب، و مفاجأة أرطغرل لبيولات، و قيامه بطلب الزواج من السيدة ابليغنى، على الرغم من أن أخيها كان ينوى تزويجها للأمير بهاء الدين، وسنشاهد فى حلقة ماذا سيحدث، وهل سيوافق بيولات على زواج أخته من أرطغرل، و مارد فعل المغول بعد ماحدث لقتل بعضهم، وسرقة الذهب.

موعد مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 132 مترجم حيث يذاع مسلسل قيامة ارطغرل 132 مترجم في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا والسعودية والكويت واليمن والعراق، والساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة وسوريا، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات ويعرض المسلسل عبر موقع النور الإلكتروني مترجماً.

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 132 مترجم، ونتعرف على رابط مشاهدة مسلسل أرطغرل 132 اليوم عبر قناة تي آر تي التركية، حيث ستبدأ الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس عبر قناة تي آر تي على القمر الصناعي ترك سات اليوم الأربعاء، ويعد مسلسل أرطغرل الموسم الخامس من أهم المسلسلات التركية متابعة في الوطن العربي.

ستشهد الحلقة 132 من مسلسل أرطغرل على الكثير من الأحداث الهامة والشيقة، ضمن سلسلة حلقات المسلسل التركي التاريخي، ومن خلال مشاهدة الحلقة 132 سيتم التعرف على مصير السيد أرتوك، وكذلك مصير أوغوز، كما سيتابع الجميع خطة أرطغرل الذكية لإنقاذ أبيليغي دون إراقة الدماء.

موعد عرض الحلقة 132 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul

سيتم عرض الحلقة رقم 132 من المسلسل التركى التاريخى قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس، فى تمام الثامنة مساء على قناة trt1 تى أر تى التركية، حيث تعتبر القناة المالكة لحقوق عرض قيامة أرطغرل، و فى اليوم التالى يتم عرضه على بقية القنوات، التى اشترت حق عرضه.

عرض الحلقة 132 قيامة أرطغرل كاملة

بدأ الان الحلقة من حيث انتهت عندما طلب أرطغرل يد ابليغنى، و يأتى للأمير بهاء الدين خبر ما حدث للمغول، وتنتهى مأدبة الغذاء، و تنهار سيرما بعد طلب أرطغرل الزواج من ابليغنى و تتوعد بالانتقام، وتجلس ابليغنى مع السيدة سالجان و الأم هايماه و يتحدثون فى أمر زواجها من أرطغرل، و يتحدث الامير بهاء الدين مع بيولات و مع أرطغرل فى ما حدث، يتحدث دراجوس مع مساعده فارحين بما حققوه من نجاح و استيلائهم على الذهب، تذهب سيرما الى اختها ابليغنى و ايضا بيولات و يتحدثون بشأن طلب أرطغرل الزواج منها، رجال أرطغرل جلسوا يتسامرون و يأكلون، و سنشاهد ما سيتم، و يتحدث أرطغرل مع السيدة سالجان و الام هايماه و ارتوك و يدخل عليهم عثمان ابنه، يعرف عثمان بأمر زواج أبيه من ابليغنى و يبدو أنه غير سعيد بذلك، ويستكمل أرطغرل حديثه مع سالجان و الام هايماه.

يتحدث أرطغرل مع أولاده الثلاثه، و يتحدث أرطغرل مع رجاله ومستشاره أرتوك، و يقوم المغول بالقبض على بهاء الدين، تهاجم سيرما خادمة ابليغنى وتهددها بالقتل، وتذهب ابليغنى لمقابلة أرطغرل و التحدث معه، ويتحدث عثمان ابن أرطغرل مع ابليغنى، يتحدث المغول مع بيولات ويطلبون منه أن يتعاون معهم بعد تخلصهم من بهاء الدين.

ويتحدث دراجوس مع مساعده حول فرحه بانتصاره و يهاجمون محاربين أرطغرل المكان الموجود به الذهب و ينجحون فى أخذ الذهب، وسيثور دراجوس غضبا عندما يعلم ماحدث، ومشهد اعثمان وهو فى مجلس مع شيخه يتعلم ويتفقه.

تتحدث ابليغنى مع خادمتها بشأن ما فعلته سيرما معها، ويفرح أرطغرل بنجاح محاربيه فى الاستيلاء على الذهب، و يتحدث مع ابنه ومساعديهن وتتحدى ابليغنى سيرما و تؤكد لها أنها من هى التى ستتزوج أرطغرل، و يحاول دراجوس الانتقام من أرطغرل وقتله، و يعود مرة أخرى ليتنكر فى شخصية الخادم، و تعود الزوجة وابنها الى زوجها الذى كانوا يضغطون عليه ليتجسس على أرطغرل، و يجهز دراجوس الخطة لقتل ارطغرل حيث يضع السم، ويمسك دراجوس الخنجر و كاد أن يقتل أرطغرل لولا دخول بيولات، ويجلس بيولات يتحدث لأرطغرل، و يشرب بيولات السم، و يشك بيولات فى الخادم انه جاسوس ، تجلس الأم هايماه مع أولاد أرطغرل، ويبدأ يشعر بيولات بسريان السم فى جسدهو يسقط بيولات ميتا و يتم ضرب بهاء الدين من قبل المغول و يقوم بقتل بهاء الدين قبل ان يقوم أرطغرل بانقاذه.

بعد قليل سنعرض الحلقة مترجمة من موقع النور و الذى يملك الحقوق الحصرية لترجمة مسلسل أرطغرل، و غدا الخميس 24 يناير 2019، سوف يتم عرض المسلسل التاريخى قبامة أرطغرل على عدد من القنوات العربية، من بين هذه القنوات التى تقوم بعرض حلقات المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل هى قناة اليرموك، و ذلك من اذاعة حلقة كل أسبوع و تحديداً يوم الخميس و تكون الاعادة يوم الجمعة، و موعد مسلسل أرطغرل على قناة اليرموك يوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساء .