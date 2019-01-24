حصريا الحلقة 132 قيامة ارطغرل diriliş ertuğrul الجزء الخامس كاملة .. قناة trt التركية وموقع النور Al Noor TV

ويبدأ العرض الأول لحلقات المسلسل مساء الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية ، على ان يتم اعادة عرض الحلقة على موقع النور بالترجمة العربية فور انتهاء الحلقة مباشرة على قناة trt التركية، كما تشترك بعض القنوات العربية باعادة عرض حلقات المسلسل وسوف نوضح لكم القنوات التى تنقل عرض مسلسل قيامة ارطغرل وترددها على الاقمار الصناعية .

ساعات قليلة وسيتم عرض الحلقة الجديدة 132 من الجزء الخامس، وسوف نوفير لكم الروابط التى تساعدكم من مشاهدة الحلقة مترجمة الى اللغة العربية بعد العرض الأول لها على القنوات التركية وطرق الحصول على الحلقة الجديدة بشكل مباشر من خلال رابط موقع النور ALnoor TV او رابط موقع ardirilisertugrul.com.

موعد عرض الحلقة 132 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul

سيتم عرض الحلقة رقم 132 من المسلسل التركى التاريخى قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس، فى تمام الثامنة مساء على قناة trt1 تى أر تى التركية، حيث تعتبر القناة المالكة لحقوق عرض قيامة أرطغرل، و فى اليوم التالى يتم عرضه على بقية القنوات، التى اشترت حق عرضه.

الحلقة رقم 132 قيامة أرطغرل

بدأ الان الحلقة من حيث انتهت عندما طلب أرطغرل يد ابليغنى، و يأتى للأمير بهاء الدين خبر ما حدث للمغول، وتنتهى مأدبة الغذاء، و تنهار سيرما بعد طلب أرطغرل الزواج من ابليغنى و تتوعد بالانتقام، وتجلس ابليغنى مع السيدة سالجان و الأم هايماه و يتحدثون فى أمر زواجها من أرطغرل، و يتحدث الامير بهاء الدين مع بيولات و مع أرطغرل فى ما حدث، يتحدث دراجوس مع مساعده فارحين بما حققوه من نجاح و استيلائهم على الذهب، تذهب سيرما الى اختها ابليغنى و ايضا بيولات و يتحدثون بشأن طلب أرطغرل الزواج منها، رجال أرطغرل جلسوا يتسامرون و يأكلون، و سنشاهد ما سيتم، و يتحدث أرطغرل مع السيدة سالجان و الام هايماه و ارتوك و يدخل عليهم عثمان ابنه، يعرف عثمان بأمر زواج أبيه من ابليغنى و يبدو أنه غير سعيد بذلك، ويستكمل أرطغرل حديثه مع سالجان و الام هايماه.

يتحدث أرطغرل مع أولاده الثلاثه، و يتحدث أرطغرل مع رجاله ومستشاره أرتوك، و يقوم المغول بالقبض على بهاء الدين، تهاجم سيرما خادمة ابليغنى وتهددها بالقتل، وتذهب ابليغنى لمقابلة أرطغرل و التحدث معه، ويتحدث عثمان ابن أرطغرل مع ابليغنى، يتحدث المغول مع بيولات ويطلبون منه أن يتعاون معهم بعد تخلصهم من بهاء الدين.

ويتحدث دراجوس مع مساعده حول فرحه بانتصاره و يهاجمون محاربين أرطغرل المكان الموجود به الذهب و ينجحون فى أخذ الذهب، وسيثور دراجوس غضبا عندما يعلم ماحدث، ومشهد اعثمان وهو فى مجلس مع شيخه يتعلم ويتفقه.

تتحدث ابليغنى مع خادمتها بشأن ما فعلته سيرما معها، ويفرح أرطغرل بنجاح محاربيه فى الاستيلاء على الذهب، و يتحدث مع ابنه ومساعديهن وتتحدى ابليغنى سيرما و تؤكد لها أنها من هى التى ستتزوج أرطغرل، و يحاول دراجوس الانتقام من أرطغرل وقتله، و يعود مرة أخرى ليتنكر فى شخصية الخادم، و تعود الزوجة وابنها الى زوجها الذى كانوا يضغطون عليه ليتجسس على أرطغرل، و يجهز دراجوس الخطة لقتل ارطغرل حيث يضع السم، ويمسك دراجوس الخنجر و كاد أن يقتل أرطغرل لولا دخول بيولات، ويجلس بيولات يتحدث لأرطغرل، و يشرب بيولات السم، و يشك بيولات فى الخادم انه جاسوس ، تجلس الأم هايماه مع أولاد أرطغرل، ويبدأ يشعر بيولات بسريان السم فى جسدهو يسقط بيولات ميتا و يتم ضرب بهاء الدين من قبل المغول و يقوم بقتل بهاء الدين قبل ان يقوم أرطغرل بانقاذه.

بعد قليل سنعرض الحلقة مترجمة من موقع النور و الذى يملك الحقوق الحصرية لترجمة مسلسل أرطغرل، و غدا الخميس 24 يناير 2019، سوف يتم عرض المسلسل التاريخى قبامة أرطغرل على عدد من القنوات العربية، من بين هذه القنوات التى تقوم بعرض حلقات المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل هى قناة اليرموك، و ذلك من اذاعة حلقة كل أسبوع و تحديداً يوم الخميس و تكون الاعادة يوم الجمعة، و موعد مسلسل أرطغرل على قناة اليرموك يوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساء.