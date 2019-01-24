شاهد الحلقة 132 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الآن كاملة مترجمة بجودة عالية موقع النور وقناة trt 1 التركية

مشاهدة الحلقة 132 من المسلسل الأكثر شهرة ومتابعة “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، بعد أن طال انتظال المشاهدين عقب النهاية المشوقة التي انتهت بها الحلقة 131 بطلب ارطغرل الزواج من ابيليغي، الآن مشاهدة الحلقة برابط مباشرة بجودة عالية كاملة مترجمة من موقع النور، بالنقل من قناة trt 1 التركية، والتي يتم عرض المسلسل عليها في الثامنة من مساء كل أربعاء السابعة بتوقيت القاهرة، الآن مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 132 كاملة مترجمة، بعد أن نجح المسلسل في جذب شريحة كبيرة من المتابعين من مختلف الفئات ومختلف البلدان العربية بداية من جزئه الأول والذي كان عام 2014، واستمرار النجاح خلال الجزء الخامس الحالي وهو أخر أجزاء المسلسل حسبما صرح البطل “انجين التان”.

تأتي أهمية مسلسل “ارطغرل” في الناحية التاريخية الهامة التي يعرضها وطريقة نشأة الدولة العثمانية وما واجهها من صعوبات من أجل رفع راية الإسلام وحروب الصليبيين والمغول المستمرة، فضلاً عن التناسق الذي تتميز به الحلقات والإثارة والتشويق اللاتيان تتميز بهما، فحقبة تكوين الدولة العثمانية من أهم الحقبات التاريخية الإسلامية الحديثة، وما شهدته من مؤامرت لتولي السلطة، فنجاح مسلسل أرطغرل لم يكن في نطاق تركيا فقط بل خرج منها إلى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط كاملة، ومن أكثر البلدان متابعة لمسلسل ارطغرل السعودية والإمارات ومصر وقطر وسوريا ولبنان والكويت والأردن.

القنوات التي تعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

تعرض قناة trt 1 التركية مسلسل أرطغرل بدون ترجمة مساء الأربعاء من كل أسبوع في تمام الثامنة بتوقيت تركيا والسابعة بتوقيت القاهرة، كما يتم عرض المسلسل مساء الخميس مترجم على قنوات اليرموك ودعوة ووطن في تمام الثامنة مساءاً وتعاد الحلقة في الواحدة من ظهر يوم الجمعة.

الحلقة 132 بث مباشر الآن مترجمة كاملة ( بث مباشر)

الإعلان الأول للحلقة 132 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني للحلقة 132

تفاصيل الحلقة 132 قيامة ارطغرل

تشهد الحلقة 132 من ارطغرل مزيد من التشويق والإثارة في أحداث المسلسل الشهير، حيث ينشأ صراع بين الأختين سيرما وابيليغي بسبب طلب ارطغرل الزواج من الأخيرة وغيرة اختها منها، وأيضاً محاولة قتل ارطغرل.

يغضب جوندوز بسبب طلب والده ارطغرل الزواج من ابيليغي، لظنه أنها تعد من أخيها مؤامرة ضد والده.

محاولة اغتيال ارطغرل تبوء بالفشل لتدخل أحدهم لحمايته والدفاع عنه، حيث من المتوقع أن يموت ارطغرل وعمره فوق الـ 80 عام ويموت تورغوت وعمره فوق 150 عام.

يظهر ارطغرل مزيد من الحب لإبيليغي ويصرح لها بمشاهره تجاهها.

الحلقة 131 ارطغرل الجزء الخامس كاملة قناة trt 1 من هنا

الآن متابعة الحلقة 131 ارطغرل الجزء الخامس، من خلال الفيديو بالأعلى الحلقة كاملة بالترجمة الحصرية من موقع النور، وما تشهده الحلقة من أحداث تحبس الأنفاس، كما تم إدراج رابط فيديو بالإعلان الأول والثاني من الحلقة 132 غداً الأربعاء يتم وضع رابط الحلقة 132 قيامة ارطغرل الجزء الخامس.