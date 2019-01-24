الآن فيديو الحلقة 132 من مسلسل قيامة ارطغرل الآن live من موقع النور مترجم alnoor tv – تردد القنوات الناقلة

مشاهدة الحلقة 132 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والأخير برابط مباشر من موقع النور وقناة trt 1 التركية مترجم باللغة العربية، حيث ينتظر عشاق المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل عرض الحلقة 132 من المسلسل والتي تشهد مزيد من الأحداث والصراعات مع قرب نهاية المسلسل خلال الجزء الخامس والأخير الحالي، فإن تصارع أحداث المسلسل التاريخي الهام يجعل الكثيرون يبحثون عن الحلقة 132 وأسباب تأجيلها والموعد الجديد لعرضها، حيث من المتوقع أن يستكمل أرتوك زراع ارطغرل الأيمن باقي الحلقات وهو أعمى، بعدما خطفه المغول من أجل أن يخبرهم بمكان الصندوق الذي يحتوى على أسرار الدولة السلجوقية، حيث استرده ارطغرل منهم بعد أن قتل الجنود الذين كلفوا بحمله إلى قائد المغول جنكيز خان، إلا أن أرتوك آثر أن يفقد عينيه على أن لا يخبرهم بمكان الصندوق، في الوقت الذي نجح فيه تورغوت بعد ذلك في انقاذه من الخطف.

مشاهدة الحلقة 132 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تشهد الحلقة 132 من مسلسل ارطغرل، خروج ارطغرل من القلعة البيزنطية سالماً، بعد أن هربت البليغي بمساعدة شقيقها بيبولات وتورغوت المتعاون سراً مع المغول، إذ اختبئوا داخل صندوق الطعام الذي تقدم به ارطغرل إلى القلة من أجل انقاذ البيلغي، والتي كان قد تم اختطافها بواسطة القائد أورانوس بتحريض من دراغوس، بينما اكتشف أورانوس خطة ارطغرل لإنقاذ البيلغي وحاول قتله، إلا أن ارطغرل خرج من القلعة سالماً.

الآن الحلقة 132 مترجمة كاملة

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 132 وتردداتها

القناة التردد قطر QATAR نايل سات – 10719 رأسي 27500 قطر QATAR سهيل سات – 11604 رأسي 27500 اليرموك نايل سات – 11678 أفقي 27500 TRT 1 التركي – 11054 رأسي 3000 وطن نايل سات – 11012 أفقي 27500 الشرق نايل سات – 11137 أو 12604 أفقي 27500 دعوة نايل سات – 10727 أفقي 27500 فور شباب نايل سات – 11316 أفقي 27500

موعد عرض مسلسل أرطغرل

الثامنة من مساء كل أربعاء بتوقيت تركيا والسعودية.

السابعة بتوقيت القاهرة.

تفاصيل أحداث الحلقة 132 قيامة ارطغرل

يضع أورانوس (دراغوس المزيف) سيفه على رقبة ارطغرل ويهدده بالقتل، بينما يباغته ارطغرل ويتصرف بقوة مهدداً إياه بهدم القلعة فوق رأسه إذا لم يدعه يخرج منها، فيقع التهديد في محله من نفس أورانوس الذي يقرر السماح لأرطغرل بمغادرة القلعة إلا أنه يباغته بضربه ضعيفة من سيفه يتمكن أرطغرل من صدها بسهولة.

يخرج أرطغرل من القلعة منتصراً بعدما عقد اتفاقاً يجعله من المستفيدين، ثم يطلب من بيبولات أن يتزوج من إحدى بنات أومور، وذلك لكي يصبح قريباً من قبيلة أبناء أومور.

الحلقة 131 كاملة قناة trt 1 الآن بث مباشر من هنا

أبطال مسلسل ارطغرل

الإسم في المسلسل اسم الممثل أرطغرل إنجين ألتان دوزياتان حليمة خاتون إسراء بيلقيتش الأم هايماه هوليا دارجان سليمان شاه سردار غوكهان كآن تاشانار غوندوغدو أخ أرطغرل سلجان هاتون ديدم بالتشين محي الدين بن عربي عثمان سويكوت ديلي دمير محمد شفيق بدور آيكيز هانديه سوباشي تورغوت آلب جنكيز جوشكون بامسي باي ريك نور الدين سونماز دوغان آلب جافيت تشاتين جونر آفشين باي تورجوت تونتشالب عبد الرحمن جلال آل كلاوديوس” أو “عمر رشاد ستريك تيتوس سيردار دينيز نوريان باريش باجي استاذ سيمون لبيب جوكخان فاسيليوس تشاداش أونور أوزتورك استاذ عزام ليفينت أوكتيم

الحلقة 132 قيامة ارطغرل موقع النور من هنا

مسلسل قيامة ارطغرل، مسلسل تركي شهير حصد أكبر نسب مشاهدة في العالم العربي، ويتزايد البحث عليه يومياً بإستمرار لمتابعات حلقات الجزء الخامس منه، خاصةً بعد الإثارة والتشويق التي تشهدها أحداث المسلسل المتصارعة حلقة بعد الأخرى، وهو ما جعل الملايين من المشاهدين يحرصون على متابعة حلقاته بإستمرار من خلال القنوات الناقلة ويبدأ العرض الأول على قناة trt 1 التركية وعلى موقع النور بالترجمة الحصرية وذلك مساء الأربعاء، ويعرض يوم الخميس على عدة قنوات أخرى موضحة بالترددات بالأعلى، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة من المسلسل مزيد من الإثارة والأحداث الساخنة، فمسلسل قيامة ارطغرل Ertuğrul يعرض مترجم باللغة العربية على موقع النور.

مسلسل قيامة ارطغرل يعرض في السابعة مساءً من كل يوم أربعاء بتوقيت القاهرة على قناة trt 1 ، قيامة ارطغرل على قناة اليرموك ودعوة ووطن يوم الخميس في تمام الثامنة مساءاً، وتعاد الحلقة بتوقيت الواحدة ظهراً من يوم الجمعة.

الإعلان الأول للحلقة 132 مسلسل قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 132

الحلقة 132 من مسلسل قيامة ارطغرل

يتم عرض الحلقة 132 من مسلسل قيامة ارطغرل في تمام الثامنة من مساء الأربعاء 23 يناير على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يتم نشر فيديو الحلقة مترجم من موقع النور داخل المقال في تمام العاشرة مساءاً، يبدأ عرض الحلقة على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت تركيا بدون ترجمة، ويقوم موقع النور الإلكتروني بعرض الحلقة مترجمة بعد ذلك مباشرةً.

أحداث الحلقة تشهد عدة صراعات بين ابيليغي واختها سيرا بسبب طلب ارطغرل الزواج من ايبيلغي، فضلاً عن غضب جوندوز بسبب ذلك لظنه ان ابيليغي تعقد مؤامرة مع اخيها لقتل والده، ومحاولة قتل ارطغرل تبوء بالفشل وتوقعات بان يتوفى ارطغرل وهو في الثمانين من العمر.

ملخص أحداث الحلقات السابقة

تحاول البيلغي ورجالها قتل ارطغرل وابنه جوندوز، إلا أنهم يتمكنوا من القضاء عليهم بإستنثاء البيلغي، بعدها تفكر البيغلي في من له مصلحة في مقاتلة رجال الكايي وأبناء أومور وهنا تستنتج المؤامرة المحاكة من قبل طرف آخر.

يحاول دراغوس وضع ارطغرل في فخ حين يقوم بسرقة صندوق جمع الضرائب من أجل إلزاق التهمة بأرتوك، كما يتعامل بهاء الدين بشكل سيئ مع الأم هايماه في غياب ارطغرل ويلزق التهمة بأرتوك.

تنقذ إيرين غوندوز في اللحظة الأخيرة من تحت سيف البيلغي، وبعدها تدور معركة كبيرة بين رجال البيلغي ورجال إيرين ابنه حاكم قلعة فلكه.

يبحث رجال ارطغرل عن جوندوز في الغابة ولا يجدوه بعد أن غادر مع إيرين، يحاول سوغوت تسديد الكيد لأرطغرل من خلال القدوم إلى سوغوت والضغط عليه لمحاكمه ابنه زاعماً تحقيق العدالة، فيعنفه ارطغرل ويطلب منه أن يلزم حده.

يحاول تورغوت استنطاق ايفدوكيا لمعرفة سر دراغوس.

تتحالف البيلغي مع بهاء الدين من أجل الإطاحة بأرطغرل، وتوعده بالذهاب لسوغوت من أجل أن تحول انفاس أرطغرل وابنه إلى سم.

يذهب بامسي إلى ارطغرل وهو جريح ويدعي أن دراغوس من طعنه من الخلف بينما يشك ارطغرل في زانغوتش.

يخطف رجال بيبولات السيد ارتوك أثناء عودته إلى قبيلته، من أجل استجوابه عن مكان الصندوق والذي يرفض الإفصاح عنه رغم تعرضه للتعذيب الشديد وذلك لأنه يعلم ما يمثله من خطورة.

ينقذ ارطغرل البيلغي من الأسر وينقذ الضرائب من خلال تزييف الذهب لخداع دراغوس.

روابط مشاهدة الحلقة 132 ارطغرل

الحلقة 131 من موقع النور للمشتركين من هنا

لاتزال الحلقة 131 من قيامة ارطغرل متابعة من قبل فئة كبيرة، وذلك للإثارة والتشويق الشديدن اللتي شهدتهما الحلقة، مع اشتداد الصراع وتهافت الكثيرون لمشاهدة الحلقة المقبلة 132 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس، حيث تم وضع فيديو الإعلان الأول للحلقة ويتم يوم الأربعاء المقبل 23 يناير وضع فيديو الحلقة عقب عرضها على قناة trt 1 التركية ومترجمة حصرياً من موقع النور.