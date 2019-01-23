نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة القاهرة | نتائج الصف الثالث الإعدادي نصف العام 2019 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة القاهرة، أوشكت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 في محافظة القاهرة على الظهور، وينتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر الإعلان عن النتيجة للترم الأول 2019، آملين أن يحصلوا على درجات عالية في إمتحانات كافة المواد التي قاموا بأدائها، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بنشر كافة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة القاهرة أو بأول.

سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة القاهرة فور الإنتهاء من كافة عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات ومراجعة التصحيح داخل مدارس الجمهورية، ثم اعتمادها من قبل رئيس وزارة التربية والتعليم، ثم رصدها عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، أو من خلال رابط وزارة التربة والتعليم برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة القاهرة

يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية 2018 ظهور النتيجة بكل قلق وتوتر شديد، حيث أنهم انتهوا من آداء إمتحانتهم في جميع المواد المقررة عليهم “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية الرياضية، الدراسات الإجتماعية، لفة أجنبية أولى، لغة أجنبية ثانية، والهندسة والجبر”، ويبحثون عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة القاهرة، لذلك سنقوم بنر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، ورابط وزارة التربية والتعليم للإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ومن دون عناء.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

وزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة بوابة نتائج التعليم الأساسي

تم إنشاء موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من قبل رئيس وزارة التربية والتعليم، والتي من خلالها يتم الإعلان الإعلان عن كافة النتائج في محافظة القاهرة في جميع المراحل التعليمية “المرحلة الإبتدائية، والمرحلة الإعدادية، والثانوية”، بهدف التسهيل على طلاب وطالبات محافظة القاهرة في العثور على نتيجتهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأولمحافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة الاسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة اسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الاسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة شمال سيناء

ويمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة القاهرة قبل الإعلان عنها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال الإتصال على الرقم هذا “09000100” من أي تليفون أرضي.