الآن الحلقة 132 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس موقع النور

الحلقة 132 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس،حلقة ينتظرها الكثيرون مليئة بالاثارة والمتعة، بعد ما حدث فى الأسبوع الماضى الحلقة رقم 131، من قيام دراجوس ورجاله بالهجوم على المغول وسرقة الذهب، و مفاجأة أرطغرل لبيولات، و قيامه بطلب الزواج من السيدة ابليغنى، على الرغم من أن أخيها كان ينوى تزويجها للأمير بهاء الدين، وسنشاهد فى حلقة ماذا سيحدث، وهل سيوافق بيولات على زواج أخته من أرطغرل، و مارد فعل المغول بعد ماحدث لقتل بعضهم، وسرقة الذهب.

موعد عرض الحلقة 132 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul

سيتم عرض الحلقة رقم 132 من المسلسل التركى التاريخى قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس، فى تمام الثامنة مساء على قناة trt1 تى أر تى التركية، حيث تعتبر القناة المالكة لحقوق عرض قيامة أرطغرل، و فى اليوم التالى يتم عرضه على بقية القنوات، التى اشترت حق عرضه.

بعد قليل سننقل لكم عرض الحلقة رقم 132 قيامة أرطغرل

بث مباشر الحلقة رقم 132 قيامة أرطغرل

سنتابع معكم كتابيا أحداث الحلقة

بدأ الات الحلقة من حيث انتهت عندما طلب أرطغرل يد ابليغنى، و يأتى للأمير بهاء الدين خبر ما حدث للمغول، وتنتهى مأدبة الغذاء، و تنهار سيرما بعد طلب أرطغرل الزواج من ابليغنى و تتوعد بالانتقام، وتجلس ابليغنى مع السيدة سالجان و الأم هايماه و يتحدثون فى أمر زواجها من أرطغرل، و يتحدث الامير بهاء الدين مع بيولات و مع أرطغرل فى ما حدث، يتحدث دراجوس مع مساعده فارحين بما حققوه من نجاح و استيلائهم على الذهب، تذهب سيرما الى اختها ابليغنى و ايضا بيولات و يتحدثون بشأن طلب أرطغرل الزواج منها، رجال أرطغرل جلسوا يتسامرون و يأكلون، و سنشاهد ما سيتم، و يتحدث أرطغرل مع السيدة سالجان و الام هايماه و ارتوك و يدخل عليهم عثمان ابنه، يعرف عثمان بأمر زواج أبيه من ابليغنى و يبدو أنه غير سعيد بذلك.

الان فقرة اعلانية و بعد قليل سنستكمل متابعة الحلقة