“حصرياً” مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 132 الجزء الخامس تردد القنوات العارضة بجودة HD | ما هو وسر تحالف ارانوس وارطغرل

نعرض لكل محبي مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 132 الجزء الخامس ترددات القنوات العارضة له، على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات إلى جانب بعض الأقمار الصناعية الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من القنوات الفضائية تنقل مسلسل ارطغرل مترجمة إلى اللغة العربية، ومن أهم القنوات الناقلة للمسلسل هي قناة اليرموك وقناة دعوة الفضائية وقناة فور شباب وقناة الشرق وغيرها من القنوات الفضائية الأخرى إلا أن أبرزهم هي القناة التركية TRT1 والتي تعرض المسلسل باللغة التركية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً من كل أسبوع.

أرطغرل بن سليمان شاه

ارطغرل بن سليمان شاه هو البطل الأساسي والرئيسي لأحداث المسلسل وقد اختلف المؤرخون كثيراً حول والده، فهناك من ذكر أن والده هو سليمان شاه كما جاء في أحداث المسلسل ودعمه المؤرخ أحمد جودت باشا، بينما رأى فريق آخر أن والده هو جونجودو إلا أن أحداث المسلسل أوضحت أن شخصية جونجودو هي الأخ الأكبر للبطل ارطغرل.

أبطال مسلسل قيامة أرطغرل

إنجين ألتان دوزياتان بدور “أرطغرل”

إسراء بيلقيتش بدور “حليمة خاتون”.

هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”.

سردار غوكهان بدور “سليمان شاه”.

كآن تاشانار بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”.

ديدم بالتشين بدور “سلجان هاتون”.

عثمان سويكوت بدور محي الدين بن عربي”.

محمد شفيق بدور “ديلي دمير”.

هانديه سوباشي بدور “آيكيز”.

جنكيز جوشكون بدور “تورغوت آلب”.

نور الدين سونماز بدور “بامسي باي ريك”.

جافيت تشاتين جونر بدور “دوغان آلب”.

تورجوت تونتشالب بدور “آفشين باي”.

رابط موقع النور لمتابعة مسلسل قيامة ارطغرل

وتجدر الإشارة إلى أن موقع النور تي في يعرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 130 الجزء الخامس بالترجمة إلى اللغة العربية، ونعرض فيما يلي رابط موقع النور لمشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 130 الجزء الخامس كاملة بالترجمة . مسلسل قيامة ارطغرل

تردد قناة trt التركية الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

التردد معامل الترميز القمر الصناعي 11042 8400 تركسات Turksat 42°E 10928 3000 إيتويلسات Eutelsat 7°E

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

يعرض المسلسل التركي على الكثير من القنوات الفضائية العملاقة والمتميزة برامجها ومتابعيها على مستوى الوطن العربي ومن هذه القنوات الناقلة إلى مسلسا ارطغرل :-

اسم القناة اسم القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز قناة وطن النايل سات 11012 أفقي 27500 قناة اليرموك النايل سات 11678 عمودي 27500 قناة قطر النايل سات 10971 عمودي 27500 قناة الشرق النايل سات 11137 عمودي 27500

قيامة ارطغرل

أهم أحداث الجزء الخامس من قيامة ارطغرل

تدور أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس عن بدء استقرار قبيلة ارطغرل في منطقة سوغرت، وإعلان نفسه أميراً وسيداً على المنطقة وخضوع الأهالي بها إليه بعد فترة عصيان، حيث أصبحوا تحت إدارته وحمايته بعد تعرضهم للعديد من الهجمات الشرسة من قبل الصليبين وقبائل المغول.

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 127

مسلسل قيامة أرطغرل

يقدم مسلسل قيامة ارطغرل القسم الخامس مرحلة استقرار القائد ارطغرل في منطقة سوغرت مع قبيلته، ودخول المنطقة تحت قيادته، حيث حارب المغول والصليبين وحرص خلال فترة حكمه على اتباع تعاليم الدين الإسلامي، وتطبيق العدل على الجميع كما اهتم بالعديد من نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

الحلقة 128

عرضت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة حلقة جديدة من المسلسل التركي قيامة ارطغرل الموسم الخامس، وتضمنت الحلقة أحداثاً مثيرة حول محاولات ارطغرل لتبرئه ابنه من تهمة القتل المتعمد.

الحلقة 129

أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل قيامة ارطغرل عن عرض الحلقة 129 من الجزء الخامس يوم الأربعاء المقبل، وأضافت الإعلان الترويجي للمسلسل.

الحلقة 130

دقائق قليلة وتعرض الحلقة 130 لكل عشاق المسلسلات التركية على قناة تي آر تي كما يمكن متابعتها أونلاين بالترجمة على موقع النور تي في.

الحلقة 131

تقرر تأجيل عرض الحلقة 131 بسبب إجازات أعياد الميلاد على أن تعرض الحلقة الجديدة في موعدها يوم الأربعاء المقبل بمشيئة الله، ولعل ما يشغل بال محبي المسلسل هو التعرف على سر التحالف الذي تم بين وسر تحالف ارانوس وارطغرل ، فهي حيلة من القائد الغازي كأنها مخدر منه لارانوس لكي يخلص أخوته من قبضته إلى جانب التخطيط للقبض على خاطف ارتوك بيم فلي ولتخليص البيلغي من القلعه.

الحلقة 132

تعرض بعد قليل أحداثاً جديدة من المسلسل التركي وفيها يطلب ارطغرل الزواج من البيلغي حيث تغار منها أختها سيرما، ومزيداً من التشويق والإثارة بعد قليل ويمكن لمن لم يتمكن من متابعة الحلقة 132 مشاهدتها في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة وطن.