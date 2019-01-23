الآن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 132 Diriliş Ertuğrul

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 132 Diriliş Ertuğrul سنتابعه معكم الليلة، سنشاهد ماذا سيحدث بعد أن فجر أرطغرل مفاجأة كبيرة، و طلب الزواج من السيدة ابليغنى، وما سيكون رد فعل بيولات وسيرما ، والأمير بهاء الدين الذى كان يرغب فى الزواج من ابليغنى، كما سنعرف ما سيفعله دراجوس مع أرطغرل، و كيف سينتقم منه.

موعد مسلسل الحلقة 132 من قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul

الحلقة رقم 132 من مسلسل قيامة أرطغرل سيتم عرضها اليوم الأربعاء 23 يناير 2019،على القناة التركية trt1، و ذلك فى الساعة الثامنة، وبعد نهاية الحلقة سيتم ترجمتها على موقع النور، و اذاعتها فى نفس الليلة، وغدا ستتم اذاعى الاعادة على تى أر تى التركية، كما سيتم عرض المسلسل على عدد من القنوات العربية.

الحلقة 132 من قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul بث مباشر

بدأت الحلقة رقم 132

حيث طلب أرطغرل يد ابليغنى و قد وافقت ابليغنى فى الحال، و يأتى مشهد سيرما و هى غاضبة مما فعله ارطغرل، و تجلس ابليغنى مع سالجان و الام هايماه، و يأتى المشهد هلى دراجوس و مساعده و هم يشربون الخمر وسعيدون بما حققوه من نجاح، و تذهب سيرما وبيولات الى ابليغنى و يحدثناها فى امر زواجها من أرطغرل، ونشاهد رجال أرطغرل وهم يأكلون ويتحدثون، و سنتابع معكم ما سيحدث بعد ذلك، و جلس أرطغرل مع مستشاره ومع الام هايماه و السيدة سالجان .