دوري بلس| مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر اليوم الأربعاء 23/1/2019 كورة ستار yalla shoot كورة أون لاين كورة جول يلا شوت مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر رابط سريع الشوط الأول من اللقاء

بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة مشاهدة مباشرة دوري بلس الاسطورة كورة ستار يلا شوت الجديد يلا شوت yalla shoot بجودة HD سيرفر قوي، يُواجه النادي الأهلي اليوم نادي الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الستة عشر، ويصعد الفائز إلى دور الثمانية من البطولة، وقد حسمت خمسة فرق تأهلها ويتبقى ثلاثة مقاعد فقط يتنافس عليها ستة فرق اليوم، ويسعى الوحدة لتحقيق الفوز مع مدربه الجديد أحمد حسام ميدو الذي حقق نتائج طيبة في بداية البطولة.

مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة

تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش وفي تمام الثامنة وخمسة دقائق بتوقيت مكة المُكرمة، كما سيتم نقل المباراة عبر الأقمار الصناعية على قناتي دوري بلس والقناة السعودية الرياضية الأولى.

بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة دوري بلس

مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر دوري بلس الاسطورة كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف، وقد فاز الأهلي في آخر أربعة لقاءات من خمسة التي جمعت بينه وبين الوحدة في الدوري السعودي، ويسعى لتحقيق فوز جديد في هذا اليوم، ومن الجدير بالذكر أن الأهلي قد حصل على اللقب ثلاثة عشر مرة يُقابلها مرتين فقط للوحدة.

نتيجة المباراة:

وصل منذ قليل حافلتي الفريقين لملعب اللقاء

يقوم لاعبي الفريقين بأداء عمليات الإحماء

بداية اللقاء الآن

رابط مباراة الأهلي والوحدة

ويُواصل النادي الأهلي منافسته على الدوري السعودي بجانب الهلال والنصر، وقد حقق الأهلي الفوز على النجوم في دور ال32 بينما حقق الوحدة الفوز على العروبة بنفس الدور، ومباراة اليوم تُحدد المتأهل للدور القادم من البطولة.

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