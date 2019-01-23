كورة اونلاين hd رابط مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر nile sport مونديال كرة اليد يلا شوت حصري اونلاين مجاناً

رابط nile sport مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2019 التي تقام في الدنمارك وألمانيا، حيث يخوض منتخب مصر مباراته الأخيرة في الدور الرئيسي من مونديال اليد ضد منتخب تونس، وذلك بعد أن خسر الفراعنة في المواجهتين الماضيتين بالمجموعة أمام النرويج والدنمارك، كذلك الحال لمنتخب نسور قرطاج الذى تلقى الخسارة في المباراتين الذي خاضهم، وسنتابع معكم بث مباشر مباراة مصر وتونس كرة اليد يلا شوت الأسطورة hd7 بجودة عالية للجوال بدون تقطيع.

مصر وتونس بث مباشر كأس العالم لكرة اليد، يبرز موعد مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم على الساحة الرياضية المصرية، حيث يأمل الشارع الرياضي من منتخب الفراعنة لكرة اليد تحقيق الفوز على المنافس ومواصلة مشوارهم نحو تحقيق المركز الرابع بالمجموعة والتأهل إلى ملحق أولمبياد 2020 التي ستقام في طوكيو.مباراة مصر وتونس كرة يد مباشر

تونس ومصر بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأربعاء 23 يناير في الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد تونس في اليد اليوم على قناة نايل سبورت الناقل الحصري لمباريات المنتخب المصري في كأس العالم لليد.

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قبل مشاهدة مباراة مصر وتونس في كرة اليد اليوم، ألتقى الفراعنة ضد منتخب النرويج والدنمارك، لكنه فشل في مجاراتهم وخسر أمامهم ليفقد فرصة الصعود للمربع الذهبي وتكرار ما فعله الجيل الذهبي في نسخة 2001 من البطولة العالمية.

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سنضيف لكم رابط مشاهدة مصر وتونس hd بدون تقطيع قبل دقائق معدودة من بداية المباراة، تابعونا بشكل مستمر للاستمتاع بالمواجهة المرتقبة.

وفي ذات المجموعة تمكن المنتخب المجري من التغلب على منتخب تونس بنتيجة 26-21 في المرحلة الثانية من المجموعة الثانية للدور الثاني من كأس العالم لكرة اليد.

وكان المنتخب المصري قد صعد إلى هذا الدور بعدما تمكن من جمع خمس نقاط بالفوز على الأرجنتين وأنجولا والتعادل مع المجر.

وتضم مجموعة مصر في المرحلة الثانية من بطولة العالم كلاً من منتخبات النرويج والسويد والمجر والدنمارك ومنتخب تونس، ويتأهل أول وثاني المجموعة للمربع الذهبي.

وخسر المنتخب المصري اللقاءين السابقين أمام النرويج والدانمارك على التوالي، ويأمل في تحقيق انتصار قبل مغادرة المسابقة.

سيتم إنطلاق المواجهة المنتظرة بعد دقائق قليلة من الآن على الهواء مباشرة لجميع المتابعين، وسنوفر الرابط قبل بدايتها مباشرة.