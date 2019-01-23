رابط اونلاين فيديو مشاهدة “برومو” ارطغرل 132 Ertuğrul مترجم على موقع النور alnoortv.tv اون لاين بدون اشتراك مباشر| مباشر برومو الحلقة 132 مترجم عربي

تهم مشاهدة الحلقة 132 alnoortv.tv مترجمة من مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الملايين من عشاق الدراما التركية التاريخية الشهيرة، والتي تدخل موسمها الخامس بنجاح كبير، حيث يستمر الصراع على “سوغوت” بين القبائل التركية بقيادة أرطغرل ودراغوس وأعوانه من ناحية أخرى، في حين أن خونة السلاجقة لم يكفوا بعد، عن محاولاتهم لتجريد الأتراك من أراضيهم المكتسبة بدمائهم ودماء أجدادهم في الأناضول.

مشاهدة ارطغرل الحلقة 132

يبدأ موعد مشاهدة مسلسل أرطغرل الحلقة 132 Diriliş Ertuğrul مساء الأربعاء في الساعة الثامنة مساءاً، ويظهر من خلال أحداث الحلقة الجديدة العديد من الصراعات المتجددة، والتي ظهرت خلال برومو الحلقة 132 الذي عرض على موقع النور مترجم للعربية، وسنضع لكم رابط مشاهدة الحلقة 132 كاملة مباشر من موقع النور alnoortv.tv، ويتم تضمين فيديو الحلقة مباشرة داخل المقال.

ارطغرل 132 النور

ارطغرل 132 مشاهدة اون لاين

وشهدت أحداث الحلقات السابقة من الجزء الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل”، محاولات دراغوس الوقيعة بين أفراد الدولة والقبائل التركية من أجل استغلال الوضع لصالحه والإنقضاض على القلعة وسوغوت، ورغم إنه نجح في جزء كبير مما خطط له، ومنه الحصول على حكم القلعة، إلا أن سوغوت لا تزال محور الأحداث خلال الحلقات القادمة.

برومو الحلقة 132 الجديدة

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل 132

قناة TRT : عمودي 11954 / 30000

قناة اليرموك : عمودي 11678 / 27500

قناة القدس : عمودي 11316 / 27500

ارطغرل 132 مترجم النور

يمكنكم ضبط ترددات القنوات أعلاه، للتمتع بمشاهدة الحلقة 132 Diriliş Ertuğrul من مسلسل “قيامة أرطغرل” مترجمة، ويمكنكم التعرف على أخر أحداث وتفاصيل الحلقة من خلال متابعة هذا المقال.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءا الليلة بتوقيت السعودية، ستقوم قناة اليرموك بعرض الحلقة مترجمة عربي ليتمكن كافة المشاهدين من متابعة أحداثها.