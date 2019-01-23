مسلسل قيامة ارطغرل 132 الجزء الخامس مترجمة على موقع النور

نترقب معكم خلال هذا الأسبوع الحلقة 132 قيامة ارطغرل مترجمة كما عودناكم أعزائنا المتابعين على أن نقوم بسرد عليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص الحلقة الجديدة عبر الإنترنت والقنوات الناقلة للعرض المتجدد الأسبوعي لقيامة ارطغرل الجزء الخامس، على أن يتم إذاعة الحلقة اليوم الأربعاء في تمام الثامنة بتوقيت تركيا فضلا على أن نقوم بمتابعة كافة التطورات والأحداث والمشاهدات للحلقة 132 قيامة ارطغرل مترجمة.

وسوف يتم عرض الحلقة الجديدة الحلقة 132 من المسلسل التاريخي ذو الملحمة التاريخية قيامة ارطغرل والذي يبحث عنها الكثيرون في إطار تشويقي يوم الأربعاء من كل أسبوع، وسوف نساعدكم أعزائنا المتابعين في إحضار الحلقات بشكل مباشر بعد عرضها على شاشة التركية الأولى TRT1.

الحلقة 132 قيامة ارطغرل أونلاين عبر رابط البث المباشر للقناة التركية على اليوتيوب

وإلى جميع المتابعين حول العالم إعلان الحلقة الجديدة مترجمة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس وذلك لتلبية رغبة المتابعين في الاستحواذ على كل ما هو جديد.

ترقبوا معانا مساء يوم الأربعاء العرض الحصري للحلقة الجديدة من قيامة ارطغرل الجزء الخامس

رابط موقع النور الإلكتروني

ويقدم لنا موقع النور الإلكتروني عرض حصري للمسلسل عبر الموقع الخاص بها وذلك بعد حصولها على حق البث المباشر لعرض الحلقات، وللدخول إلى الموقع اضغط على “قيامة ارطغرل بالعربي على موقع النور الآن“.

تردد قناة TRT 1 التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

التردد الصحيح لقناة تي ار تي التركية الأولى على تركسات وايتولسات لعرض حلقات قيامة ارطغرل.

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب تركسات Turksat 42°E 11042 5/6 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 5/6 3000 عمودي

لم يكن مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات ذات النهايات أو البدايات المتوقعة حيث أن في الجزء الخامس ظهرت بعض الشخصيات المؤثرة والتي كان لها دوراً كبيراً في نجاح المسلسل حيث أن وفاة أومور في بدايات الجزء الخامس وذلك بعد ثلاث حلقات فقط وكان ذلك من الأمور التي أحدثت ضجة جماهيرية كبيرة وصدمه وعدم توقع للأحداث ولكن مع توالي الحلقات قام دراغوس بتدبير هذه المصيبة لغوندوز ابن أرطغرل شاه وذلك مستخدماً الخنجر الخاص به وبذلك اشتعلت الأمور ولم تهدأ إيبليغي إلا بمعرفة من هو القاتل الحقيقي لوالدها حيث أن أومور قتل هو وبعض رجاله بخنجر غوندوز وقام أرطغرل برفع راية العدل من خلال سجن ابنه وهذا من المواقف الراقية والتي أثرت في نفوس الكثير من الجماهير ولكن لم يكن أمامه الكثير من الاختيارات حيث أن غوندوز كان المتورط الحقيقي أمام الجميع.

عمل أرطغرل شاه على سجن ابنه ولكنه حذر رجاله بعدم تسرب أي أخبار خاصة بهذه الأحداث حيث قال لهم أن جميع الأشخاص الراغبين في معرفة الحقيقة هدفهم الحقيقي هو الإلحاق بابنه وليس مجرد معرفة الحق والعدل ولكن دراغوس كان الأذكى هذه المرة حيث قام بتسريب الأخبار لإيبلغي مؤكداً لها بأن غوندوز هو القاتل الأساسي لأبيها ولابد من أخذ الثأر.