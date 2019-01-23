مسلسل قيامة ارطغرل 132 الجزء الخامس على موقع النور وتردد القنوات الناقلة

نتابع معكم من جديد العرض الأسبوعي مسلسل قيامة ارطغرل والحلقة 132 من الجزء الخامس باللغة العربية حرصًا منا على تقديم روابط مشاهدة حقيقة تعمل بشكل متواصل لعرض الحلقة سواء باللغة التركية لمحبي اللغة التركية، وباللغة العربية كما هي متاحة سواء مترجمة أو مدبلجة، وسوف نستعرض عليكم كافة التفاصيل الخاصة بالعرض الأسبوعي وكذلك سوف نوضح لكم قنوات عرض الحلقة 132 قيامة ارطغرل وأيضًا المواقع التي تذيع المسلسل بشكل مباشر.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل مترجمة

وهناك ما زال يبحث عن الترددات الصحيحة من أجل استقبال القنوات الناقلة لقيامة ارطغرل وإليكم قائمة بأهم القنوات الناقلة للمسلسل على جميع الأقمار:-

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

وتتابعون جميع الأحداث المثيرة والمشوقة للحلقات الجديدة قيامة ارطغرل اليوم على القناة التركية ويتم إذاعتها بعد العرض الأول بساعتين مترجمة عبر القنوات العربية على النايل سات والمواقع الإلكترونية المختلفة، وسوف نوفر لكم جميع الروابط الرسمية المتاح مشاهد قيامة ارطغرل عليها الحلقة 132.

رابط موقع النور الإلكتروني

قيامة ارطغرل

ويقدم لنا موقع النور الإلكتروني عرض حصري للمسلسل عبر الموقع الخاص بها وذلك بعد حصولها على حق البث المباشر لعرض الحلقات، وللدخول إلى الموقع اضغط على “قيامة ارطغرل بالعربي على موقع النور الآن“.

مسلسل قيامة أرطغرل يدخل في منافسات الدراما التركية:

من الجدير بالذكر أن الدراما التركية احتلت مكانة كبيرة على الساحة حيث أن الأعمال الدرامية التي تحكي قصص العشق من أكثر الأنواع التي اهتم بها الجماهير حيث اصبح من المعتاد عرض ما لا يقل عن مسلسلين كل عام بقصص جميعها متشابهه ولكن جاء مسلسل قيامة أرطغرل ليكون متفرداً على عرش الدراما التاريخية حيث أنه ركز فريق العمل والإخراج على التميز وظهر ذلك من خلال اختيار جميع ممثلي المسلسل بدقه وحرص كبير وهذا من أبرز عوامل نجاح المسلسل ولك في هذا المقال تفاصيل مميز عن مسلسل قيامة أرطغرل.

عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الأول في عام 2014 حيث أنه عرض تفاصيل عن الخلافة الإسلامية وظهر في هذا الجزء سليمان شاه والد أرطغرل الحامي لقبيلة كايي حيث انها من القبائل الإسلامية التي كانت تتعرض للكثير من الحروب والعداءات من قبل المغول والصليبين وتصدى لهذه الصراعات ولكنه ذكر في أحداث المسلسل أنه توفى غريقاً في نهر الفرات ومن هنا بدأت خلافة أرطغرل شاه حيث تولى الأمور بعد والدة وتولى جميع الخلافات حيث أنه يذكر بأن بعض الأمراء كانوا يهادونه بعض الولايات نتيجة الدفاع عنهم وحمايتهم.