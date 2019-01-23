نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الاول .. استعلم الآن نتائج 4 ابتدائي برقم الجلوس لكافة الطلاب

يترقب تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية لحظة ظهور نتيجة الترم الاول للصف الرابع الابتدائي “رابعة ابتدائي” برقم الجلوس داخل المدارس ومن خلال مواقع المديريات على الإنترنت للعام الدراسي الحالي 2018-2019، حيث انتهى جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية من أداء امتحانات نصف العام أمام اللجان، ويفترض أن يتوالى إعلان كشوفات الناجحين في مختلف الإدارات التعليمية، مع بيان الدرجات في مواد اللغة العربية، الرياضيات، الحاسب الألى، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة والجيزة والإسكندرية من خلال الروابط أدناه فور اعتمادها.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

يمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي لجميع المحافظات من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها للاستعلام عن النتيجة، أما محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تقدم خدمة الاستعلام عن نتائج سنوات النقل الأساسية من خلال الإنترنت، وذلك برقم الجلوس أو الرقم القومي لولي أمر الطالب، أو خدمات المكالمات الصوتية لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي وغيره من المراحل الأساسية للتعليم بمختلف مدارس تلك المحافظات الثلاثة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي لمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة من خلال روابط مديرية التربية والتعليم لتلك المحافظات، وذلك برقم الجلوس الخاص بالطالب، أو رقم قومي ولي الأمر.

وتتواصل أعمال تصحيح أوراق طلبة وطالبات المراحل الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس خلال الأيام الماضية، تمهيداً لإعلان نتائج الترم الأول للعام الدراسي الحالي لكافة الطلاب والمحافظات.

يمكن لكافة الطلبة والطالبات ترك أرقام جلوسهم التعليقات في الأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن من خلال تلك المقالة إذا أصبحت نتيجتك متاح.

يذكر أن أغلب نتائج الصف الرابع الابتدائي لأغلب المدارس والمحافظات تكون متاحة فقط في الكشوفات المعلقة داخل المدارس ولا تكون متاحة إلكترونياً.