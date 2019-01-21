“الآن ترددات” القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأسيوية “أمم اسيا 2019” على النايل سات بدائل BEIN SPORT ومباراة السعودية واليابان مجاناً

تبدأ بطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 في الخامس من شهر يناير 2019، وسط مشاركة عربية تاريخية من حيث عدد المنتخبات العربية المشاركة في تلك الدورة من البطولة الأسيوية للمنتخبات، ولهذا سنوفر لكم القنوات الناقلة لمباريات بطولة كاس أسيا بشكل مجاني ومفتوح على جميع الأقمار الصناعية المختلفة سواء عبر النايل سات والعرب سات والأوروبي والتركي والأقمار الأسيوية الأخرى.

بطولة كأس أسي هذا العام ستكون الأكثر متابعة بين كل البطولات نظراً لزيادة عدد الفرق المشاركة من 16 نادي خلال البطولة الماضية إلي 24 منتخب مشارك في تلك الدورة، وقناة بي ان سبورت الرياضية القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة كأس الأمم الأسيوية على الأقمار العربية بالتعليق باللغة العربية، وقد قامت القناة بإطلاق اشتراك إضافي على الاشتراك الخاص بها من أجل مشاهدة البطولة مما يصعب الأمر على الكثير من محبي كرة القدم في الوطن العربي، ولهذا سنحاول إيجاد حلول لكيفي مشاهدة البطولة.

القنوات الناقلة لكاس اسيا

القمر القناة التردد نايل سات EURO SPORT 12034 – 27500- H استرا 19E EURO SPORT الألمانية 12226-H-27500 Badr 26°E IRIB Tv3 11900 V 27500 Optus D1 ABC 1 الأسترالية 12577 – H 14294 BSAT 3A NHK BS 1 اليابانية 11966- 28860

المنتخب السعودي

تلك هي القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أسيا لكرة القدم التي سوف تقام في الإمارات العربية المتحد، وينتظر أن نقوم بإضافة قنوات أخرى يفترض نقلها لكاس الأمم الأسيوية مجاناً خلال الساعات المقبلة.

وستبدأ بطولة أسيا بمباراة الإمارات والبحرين وهو لقاء عربي خالص في افتتاح مباريات المجموعة من الأولي من كأس أسيا 2019.

يذكر أن شبكة قنوات بي ‘ن سبورتس القطرية صاحبة حقوق النقل المباشرة والحصرية لعرض مباريات كأس الأمم الأسيوية حصرياً لمشتركيها على النايل سات، وسيكون هناك اشتراك إضافي على الأشتراك الأصلي وذلك عبر اشتراك في قاتي بي ان سبورت ماكس المخصصتين لعرض البطولة وتغطيتها.

وتعرض قناة سوريا الفضائية عل قمر أكسبريس الهولندي جميع مباريات بطولة أمم اسيا بالتعليق العربي وذلك عبر التردد 10983 / 12110 رأسي.

يذكر أن أخر منتخب عربي توج باللقب الأسيوي بعد الفوز على نظيره السعودي بهدف دون رد في نسخة 2007، فيما ستكون المنتخبات العربية لديها حظوظ في تلك المسابقة ليست بالقليلة، وقد توقع نجم برشلونة السابق ولاعب السد لقطري حالياً فوز منتخب قطر بتلك النسخة من البطولة.

انتهت مباريات مرحلة المجموعات، وتبدأ مباريات دور الستة عشر من المسابقة يوم الأحد، حيث ينتظر ثماني لقاءات في منتهى القوة، تبرز مواجهة السعودية واليابان كأحد أهم مباريات ثمن النهائي.

ويمكنكم استقبال تردد قناة سوريا الرياضية على القمر الروسي، ومشاهدة مباريات كأس الأمم الأسيوية كاملة على شاشتها بالتعليق العربي.

يشهد اليوم الاثنين مباراة في غاية القوة تجمع بين منتخبي السعودية واليابان في الدور ثمن النهائي من كأس أسيا في الواحدة ظهراً.