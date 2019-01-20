القنوات المفتوحة الناقلة مباراة السعودية واليابان اليوم في “ثمن نهائي” كأس الأمم الآسيوية 2019 .. تردد القنوات الناقلة مباراة السعودية واليابان

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة السعودية واليابان اليوم في ثمن نهائي كأس الأمم الآسيوية 2019، نقدم لعشاق كرة القدم السعودية والجماهير العربية كافة القنوات الناقلة مباراة السعودية واليابان في دور ال 16 من بطولة كأس آسيا 2019 التي تقام في الإمارات حالياً، حيث تعد هذه المباراة هامة جداً لتأهل المنتخب السعودي لدور ربع النهائي من كأس آسيا، وبدورنا نقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة مباراة السعودية واليابان اليوم الإثنين 21 يناير 2019.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية واليابان ظهر يوم الإثنين في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و3:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات على استاد نادي الشارقة، أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان اليوم في دور ال16 من كأس آسيا 2019 تأتيكم خلال السطور القادمة.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة السعودية واليابان في كأس آسيا 2019

أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان فهي قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD، الا أنها جميعها قنوات مشفرة.

تردد القنوات الناقلة مباراة السعودية واليابان في كأس الأمم الآسيوية 2019

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز الكأس Alkass نايل سات 11919 – 12149 أفقي 27500 الكأس Alkass عربسات 12245 – 11678 عمودي 27500 beIN SPORT عربسات 11566 أفقي 27500 beIN SPORT نايل سات 12245 عمودي 27500

مباراة السعودية واليابان في كأس الأمم الآسيوية 2019

يذكر أن المنتخب السعودي قد صعد لدور الـ 16 بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته (المجموعة الخامسة) والتي كانت تضم قطر ولبنان وكوريا الشمالية، حيث حصل المنتخب الأخضر على 6 نقاط بعد فوزه الكبير على كوريا الشمالية ولبنان 4-0 و2-0، وخسارته في الجولة الثالثة من قطر بثنائية نظيفة، الأمر الذي وضعه في مواجهة صاحب المركز الأول من المجموعة السادسة، وهو المنتخب الياباني الذي فاز بجميع لقاءاته في مجموعته التي ضمت أوزبكستان وعمان وتركمانستان.

من ناحية، وجمع المنتخبان السعودي والياباني فيما بينهما سبعة من ألقاب النسخ الـ16 الماضية للبطولة، لكن دور الثمانية في هذه النسخة سيخلو من أحدهما بلا شك، حيث يلتقي الفريقان في واحدة من أبرز مواجهات الدور الثاني، إن لم تكن أقواها على الإطلاق.وكان قد توج الأخضر بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة، كان آخرها عندما استضافت الإمارات البطولة أيضا وذلك في 1996، فيما توج المنتخب الياباني بثلاثة من ألقابه الأربعة في البطولة، وذلك في النسخ الخمس الماضية فيما كان اللقب الأول للفريق في 1992.