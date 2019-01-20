“مباشر الآن” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية واليابان اليوم الإثنين 21-1-2019 مجاناً في كأس آسيا | موعد مباراة الأردن وفيتنام

تعد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية واليابان اليوم من أكثر ما يشغل بال جماهير الأخضر خلال الساعات القادمة، وذلك مع أقتراب موعد مباراة السعودية واليابان في إطار مباريات دور 16 من كأس آسيا، والتي تحتضنها الإمارات خلال الفترة بين 5 يناير، وحتي أول فبراير، حيث يقدم المنتخب السعودي مستوي متميز خلال هذه البطولة، ويأمل أن يواصل تحقيق النتائج الجيدة في خطوة جديدة نحو تحقيق اللقب.

أستطاع المنتخب الياباني أن يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات متتالية، وسيكون الساموراي الياباني أحد الفرق المرشحة بقوم للمنافسة على لقب هذه البطولة، بينما تأهل منتخب السعودية لدور 16 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

القنوات الناقلة لمباراة السعودية

نجحت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة في الحصول على حقوق نقل كافة مباريات كأس الأمم الأسيوية 2019 حصرياً عبر قنواتها المشفرة، وهو الأمر الذي يمنع الكثير من عشاق المنتخب السعودي من متابعة كافة المباريات الخاصة بالفريق خلال هذه البطولة.

وسنقوم بعرض كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية اليوم مجاناً عبر مختلفة الأقمار الصناعية دون النايل سات، وذلك بهدف مساعدة جميع أشقائنا في المملكة العربية السعودية من مساندة منتخبهم خلال هذه المباراة الهامة في دور 16.

موعد مباراة الأردن وفيتنام

من المقرر أن يكون توقيت مباراة السعودية واليابان اليوم الإثنين الموافق 21-1-2019 في إطار مباريات دور 16 من كأس آسيا في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت أبوظبي وسط مساندة جماهيرية كبيرة للمنتخب السعودي العربي خلال هذه المواجهة الهامة، وخاصة بعد خسارة الفرق العربية في جميع مواجهات دور 16 حتى الآن.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس آسيا 2019

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية واليابان

نعرض على جميع متابعينا عبر الجدول التالي كافة ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية واليابان اليوم في كأس آسيا.

القناة التردد القمر الصناعي Lemar tv hd 12015(H)27500 Yahsat-1A 52.East KTRK SPORT 11096(H)23627 يوتلسات 70 شرق

كما سنواصل متابعتنا للمزيد من القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة السعودية واليابان اليوم، وعرضها على حضراتكم مباشرة.