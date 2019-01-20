القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة السعودية واليابان و التى يبحث عنه مشجعى المنتخب الاماراتى لكرة القدم، ومحبو كرة القدم فى العالم العربى، سننشرها من خلال هذا المقال، ليتمكن الجميع من مشاهدة المباراة مجاناً،المنتخب البحرينى يقع فى المجموعة الأولى لكأس أمم أسيا، سبق له خوض أول مباراة و كانت مباراة الافتتاح مع منتخب الامارات و تعادل 1/1.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية واليابان

سنعرض لكم بعض القنوات المجانية التى أعلنت عن نيتها نقل المباراة على الهواء مباشرة، و من بينها قناة EURO SPORT الالمانية و ترددها 12034 استقطابها أفقى، و معامل الترميز 27500، وهذا التردد يمكن ضبطه على القمر المصرى النايل سات، كما توجد القناة أيضا على القمر استرا 19E وترددها أفقى 12226 معامل الترميز 27500.

موعد مباراة السعودية واليابان

سيبدأ لقاء السعودية واليابان اليوم الاثنين 21 يناير 2018، فى تمام الثانية بتوقيت البحرين و السعودية والكويت وقطر و العراق واليمن، تمام الساعة الثالثة بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، الساعة الواحدة بتوقيت الأردن وسوريا و فلسطين و مصر ولبنان.

مباراة السعودية واليابان حصري على قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، والمعلق التونسي رؤوف خليف سيعلق على المباراة.