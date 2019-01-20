فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019 بمصر..لجميع المحافظات عبر المصرية للاتصالات billing.te.eg

عمليات بحث مستمرة من منتصف شهر يناير وتحديداً من يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019 بمصر، حيثُ قامت المصرية للاتصالات بوضع قيم الفواتير المطلوب سدادها عن الثلاثة أشهر الأخيرة في سنه 2018 (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر)، فكل من لديه تليفون أرضي يجب أن يبحث عن قيمة هذه الفاتورة قبل أن يذهب إلى مكان الدفع أوالتحصيل.

وضعت المصرية للاتصالات خدمة مميزة لكل عُملائها لكي تُسهل على المُشتركين التعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 بكل سهولة ويُسر، وتعتبر الشركة المصرية للاتصالات من أكبر الشركات الموجودة في مصر في مجال الاتصالات والآن أصبحت الشركة المصرية للاتصالات تمتلك تشغيل متكامل فهي تمتلك خدمة الأنترنت وخدمة التليفون الأرضي الثابت وخدمة المحمول عن طريق شبكة “We”.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019 بمصر

الشركة المصرية للاتصالات وضعت رابط يمكنك بعد الدخول عليه من التعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي وذلك بتتبع الخطوات الأتية.

الاستعانة بالصورة السابقة ذات الأسهم الحمراء التي توضح صفحة الرابط بعد الضغط عليه

قم بالضغط على هذا الرابط فاتورة التليفون الذي يمكنك من التعرف على قيمة الفاتورة



الذي يمكنك من التعرف على قيمة الفاتورة يتم تغيير كود المنطقة بالمستطيل الأول “حسب المحافظة”

يتم إدخال “رقم التليفون” من اليسار إلى اليمين بالمستطيل الثاني

ثم قم بالضغط على المستطيل المكتوب به “اظهر الفواتير”

على الفور يتم فتح نافذة بها قيمة الفاتورة المطلوب سدادها مكتوب عليها “يناير 2019”

ملحوظة هامة: أخر فترة لسداد فاتورة يناير هو يوم 14 فبراير 2019 وبعد ذلك يتم سداد غرامة تأخير 10 جنيهات، وفي حالة الاستمرار في عدم الدفع يتم جعل التليفون استقبال فقط، وفي حالة الاستمرار يتم انقطاع الحرارة تماماً.