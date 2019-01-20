كورة لايف hd مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر nile sport live في كأس العالم لكرة اليد| مصر ضد النرويج يلا شوت أونلاين

نقدم لكم بث مباشر مباراة مصر والنرويج في كأس العالم لكرة اليد يلا شوت الجديد حصري hd بدون تقطيع، حيث يفتتح منتخب مصر مبارياته في الدور الثاني من كأس العالم لكرة اليد بلقاء منتخب النرويج قبل يوم واحد من مباراة الدانمارك، وسنضع لكم رابط مشاهدة مباراة مصر والنيل قناة النيل للرياضة nile sport live بتعليق خالد العوضي.

مصر والنرويج بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة مصر والنرويج اليوم الأحد 20 يناير في الجولة الأولى من مباريات الدور الثاني لكأس العالم لكرة اليد في الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر والنرويج في اليد على قناة النيل للرياضة الفضائية مجاناً ومباشرة على ترددها 11843 H DVB-S و MPEG-2 27500، ومعادل الترميز 5/6.

مصر والنرويج اون لاين

قبل مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد على قناة نايل سبورت، نتعرف على ترتيب منتخبات المجموعة التي تضم ستة منتخبات من ضمنها مصر وتونس، حيث يحتل المنتخب السويدي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على تونس أول أمس، في حين يأتي المنتخب الدانماركي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم النرويج برصيد نقطتين، ثم منتخب المجر برصيد نقطة وحيدة، ومنتخب مصر بنفس الرصيد، ثم تونس بدون نقاط.مباريات مصر في كأس العالم لليد

رابط مصر والنرويج بث مباشر

سنضيف لكم رابط مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر قبل بداية اللقاء بدقائق.

شاهد مواجهة مصر ضد النرويج في كرة اليد مباشرة الآن

بعد مرور 13 دقيقة من اللقاء، يتقدم المنتخب النرويجي على الفراعنة بنتيجة 8-7.