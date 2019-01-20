يلا شوت بجودة عالية بث مباشر عمان وايران ,,مشاهدة مباراة عمان وايران بث مباشر بدون تقطيع .. yalla shoot عمان ضد ايران مباشر> الاسطورة بث مباشر عمان ايران

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بداية الشوط الأول

الدقيقة 2 بلنتي عماني

ضربة الجزاء العمانية المهدرة من أحمد كانو.

يشهد لقاء عُمان وإيران اليوم صدامًا تكتيكيًا بين المدير الفني لمنتخب إيران كارلوس كيروش ،والمدير الفني لمنتخب عمان، الهولندي بيتر بيم فيربيك

تقابل المنتخبان في 11 مباراة فى السابق ما بين مباريات ودية ومباريات رسمية، وكان التفوق لصالح منتخب إيران في5 مرات مقابل مرتين فقط لمنتخب عمان و كان التعادل فى 4 مباريات.

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يلا كورة مباراة عمان وايران – yallakora يلعب أسود فارس أمام منتخب عمان في جولة دور ال16 بكأس أمم أسيا 2019، ويسعى المنتخب الإيرانى في تحقيق الانتصار في اللقاء، كما يسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المنافسة المرتقبة والظفر بالكأس الأكبر في القارة الصفراء، بث مباشر مباراة عمان وايران كورة اون لاين – kora online ويطمح منتخب إيران في الفوز بالمباراة واستكمال مشواره في البطولة، بث مباشر عمان وايران الان كاس اسيا موقع مشاهدة لعبه عمان وايران اليوم .

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بث مباشر مباراة عمان وايران هاي كورة – hihi2 وتأهل منتخب عمان ضمن أفضل أربعة منتخبات حققت المركز الثالث في البطولة كما نصت القوانين، واحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، حيث خسر في أولى مشاركاته من أوزباكستان بنتيجة 2-1، ومن اليابان أيضا 1-0، كورة ستار بث مباشر مباراة عمان وايران – kora star وحسم الفوز على منتخب تركمنستان بنتيجة 3-1، بث الاسطوره عمان بث مباشر عمان ايران بث مباشر .

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تبدأ مباراة منتخبي عمان وايران في ختام اليوم الأول لدور ال16 في كأس أمم أسيا يوم الأحد 20/1/2019، بي ان سبورت بث مباشر مباراة عمان وايران- bein sport وينطلق اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 20:00 بتوقيت المملكة السعودية، وفي 21:00 بتوقيت الإمارات، كورابيا بث مباشر مباراة عمان وايران – korabia وفي تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الدولى.