تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية واليابان غدا في دور ال 16 من كأس أسيا| موعد مباراة السعودية

إليكم تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة السعودية واليابان يوم الإثنين، في كاس أسيا 2019 بالإمارات، وموعد مباراة السعودية واليابان القادمة، هي ضمن مباريات دور ال 16 من مباريات كاس أسيا 2019 بالإمارات، والتي من المنتظر أن تجمع المنتخبين على أرضية ملعب ستاذ نادي الشارقة، والتي يطمح من خلالها كل طرف، على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل البحث على التأهل إلى الدور القادم، من مباريات دور الثمانية من البطولة الأسيوية، كما سنقدم لكم موعد وتوقيت مباراة السعودية واليابان القادمة.

من المنتظر أن تجرى مباراة المنتخب السعودي واليابان، في مباريات الدور الثاني من كاس أسيا 2019، يوم الاثنين الموافق ل 21 يناير 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة السعودية واليابان، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الواحدة زولا بتوقيت مصر المحلي، وبتوقيت مكة المكرمة، ستنطلق مشاهدة مباراة الأخضر يوم الإثنين، في تمام الساعة الواحدة زولا، الذي يصادف الساعة الثانية مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان مباشرة

أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان القادمة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وستعرض متابعة المباراة، عبر قناة بي إن سبورت ماكس أش دي 1، وأش دي 2 ماكس، كما ستكون قنوات الكأس الرياضية أش دسي إكسترا، من بين القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد اليابان.

موعد مباراة السعودية واليابان القادمة في دور الثاني

قبل موعد مباراة المنتخب السعودي في الدور الثاني، ضد المنتخب الياباني، كان منتخب الأخضر أنها دور المجموعات، في المركز الثاني من المجموعة الخامسة، برصيد ستة نقاط، حققها بعد الفوز في مباراتين، وانهزم في لقاء واحد ضد المنتخب القطري.

وفي المقابل قبل موعد مباراة السعودية في دور ال 16، منتحب اليابان، كان أنهي مباريات دور المجموعات، في المركز الأول، من المجموعة السادسة، برصيد تسعة نقاط، وذلك بعد أن حققا العلامة الكاملة في ثلاثة مباريات.

ومعا اقتراب موعد المباراة،أجرى المنتخب السعودي، حصة تدريبية مغلقة، بمقر إقامته في مدينة أبوظبي، في ظل الاستعداد لمواجهة اليابان في مباريات الدور الثاني من كاس أسيا 2019، وكانت حصة تدربية استرجاعية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية واليابان مجانا

بخصوص القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليابان مباشرة يوم الإثنين، ستكون أولا هي قنا أرينا سبورت المفتوحة، وذلك على القمر الصناعي hellas sat 39°e، كما سيكون تردد قناة يورو سبورت المفتوحة، على القمر الصناعي النايل سات، من بين القنوات الناقلة لمباراة السعودية مجانا اليوم.

كما سيكون تردد قناة سوريا الرياضية المفتوحة، من بين القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان مجانا اليوم، على القمر الصناعي النايل سات، حيث تردد قناة سوريا الرياضية، تقوم في الفترة الحالية ببث مشاهدة العديد من المباريات المهمة، ومن هنا تجدون طريقة استقبال تردد قناة سوريا الرياضية بالفيديو.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية واليابان اليوم

في هذه الفقرة سنتابع معكم أسماء تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليابان مباشرة اليوم فتابعونا.

تردد قناة يورو سبورت المفتوحة

القناة يورو سبورت القمر الصناعي النايل سات التردد 12034 H معدل الترميز 27500 رقم تصحيح الخطا 3/4

تردد قناة سوريا الرياضية

القناة قناة سوريا الرياضية القمر الصناعي النايل سات التردد 10938 أو 12110 الاستقطاب عمودي

تردد قناة أرينا سبورت

القناة أرينا سبورت القمر الصناعي hellas sat 39°e تردد القناة 11135 معدل ترميز القناة 30000 معدل الاستقطاب رأسي V

تجدون هنا:

اسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور ال 16 من كاس أسيا وموعد المباريات.