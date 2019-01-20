كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الان بالفيديو.. حلقة ارطغرل 132 كاملة من الجزء الخامس Ertuğrul حلقة 132 مترجمة على موقع النور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الفني خدمة مشاهدة ارطغرل 132 مترجمة موقع النور قيامة أرطغرل الحلقة 132 HD الجزء الخامس ارطغرل 132 مشاهدة قيامة أرطغرل الحلقة 132 الجزء الخامس مترجمة ونتابع معكم أحداث الحلقة 132 من مسلسل ارطغرل والذي يعد من أكثر المسلسلات بحثاً في الوطن العربي ومن أشهر المسلسلات الدرامية التاريخية التركية، رغم أن أحداثه معظمها من وحي إبداع المؤلف محمد بوزداغ إلا أنه يحظى بنسبة مشاهدة عالية، ويتربع المسلسل على قائمة أعلى المشاهدات للمسلسلات التركية التاريخية، وتحقق حلقاته نسبة مشاهدات قياسية خلال هذا الموسم والمواسم السابقة، مسلسل ارطغرل يعرض مترجماً على عدة قنوات عربية مثل قناة اليرموك وقناة دعوة وقناة وطن وقناة الشرق وقناة الشروق وغيرها، ويعرض المسلسل على قناة تي آر تي باللغة التركية، ويعرض ارطغرل 131 الجزء الخامس مترجماً أيضاً عبر موقع النور.

وفوجئ عشاق مسلسل قيامة ارطغرل حلقة 131 الجزء الخامس، بتأجيل عرض الحلقة 131 إلى الأربعاء 16 يناير، ومن المقرر عرض الحلقة الجديدة من ارطغرل 132 يوم الأربعاء 23 يناير، ونال الموسم الخامس من قيامة ارطغرل، إعجاب الملايين من عشاق المسلسل لما يحتويه هذا الجزء من دراما مثيرة.

قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة على قناة trt التركية بث مباشر ارطغرل نعرض عليكم موعد عرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الخامسة الحلقة 131مترجم .. مدبلج من المسلسل التركي الأعلى مشاهدة بين أغلب المسلسلات التركية قيامة أرطغرل الجزء الخامس، وجميع القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل وهو المسلسل الأكثر متابعة في جميع أنحاء العالم العربي، والذي يحمل العديد من المفاجآت، حيث بعد معاناة كبيرة من الأم هايماه يعرض لكم المسلسل نهاية مفاجأة وغامضة لها، مما يزيد من الأحداث سخونة ومتابعة، وتتتابع الأحداث المثيرة للتعرف على أسباب مصرع الأم هايماه، تابعونا على موقعنا المتميز نجوم مصرية لعرض موعد عرض مسلسل قيامة أرطغرل وكذلك عرض القنوات الناقلة للمسلسل حصريا.

ارطغرل 132 مترجم الجزء الخامس الحلقة التي انتظرها الكثير من جمهور مسلسل أرطغرل فهي الحلقة الحادية عشر من الموسم الخامس لمسلسل قيامة ارطغرل، والذي تم الإعلان عن بدايته عرضه قبل مدة قصيرة حيث أنتهى الموسم الرابع بالحلقة 121، ويبدو أن الموسم الجديد يحمل في طياته نفس اللإثارة والتشويق التي تعود عليها متابعي المسلسل عبر جميع مواسمه الخمس، المسلسل يعرض أسبوعياً كل يوم أربعاء على قناة تي آر تي باللغة التركية و فور نزول الحلقة تترجم للعربية عبر موقع نور وتكون جاهزة للمشاهدة في نفس الليلة مترجمة، وتستطيع مشاهدة ارطغرل 132 مترجم عبر موقع النور ويهدف المسلسل إلى التركيز على القيم الإسلامية والمعاني الأصلية في حضارة الأمة الإسلامية.

جوائز مسلسل ارطغرل حصل المسلسل على شعبية وشهره جماهيرية كبيرة جعلته يترشح للكثير من الجوائز والمنح الكبيرة التي أشاد بها الكثير ومن أهم هذه الجوائز جائزة الفراشة والتي رفض مخرج المسلسل استلامها نتيجة لعدم تقديم مايكروفون للتحدث واستلام الجائزة ولكن الجائزة الأكبر في نظر نجوم هذا العمل هو زيارة الرئيس أردوغان لفريق العمل في مكان التصوير حيث قال لهم أن هذا المسلسل عمل ضخم ومشرف جداً لتركيا وللدراما التركية وأنه فتح الأفق أمام الجميع.

قيامة أرطغرل هو مسلسل تاريخي يعرض حقبة تاريخية في الدولة العثمانية بالتحديد تاريخ أرطغرل الغازي والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، في القرن الثالث عشر عندما كانت الدولة العثمانية ضعيفة و كانت تتعرض للعديد من الهجمات المغولية، وأستطاع أرطغرل أن يضع خطة محكمة يستطيع فيها التخلص من الخونة داخل الدولة العثمانية وهم السبب في سقوطها أمام المغول بعد ذلك تفرغ لمحاربة المغول بكل قوته ومن هنا بزغت الدولة العثمانية مرة أخرى. ويتناول مسلسل قيامة ارطغرل في جزئه الخامس نشأة عثمان ابنه وكيف أصبح مثل والده أرطغرل واستطاع قيادة قبيلته كايي على الرغم من صعوبة ذلك نظراً لأنه ليس الولد الأكبر وأعتقاد الكثيرون أنه لن يكون مثل والده، لكن كانت نظرة أرطغرل صحيحة في ولده عثمان الذي توسم فيه الذكاء والقدرة على إكمال حربه مع الصليبيين ونشر الدين الإسلامي، تبدأ الأحداث به بعد أكثر من 15 عاماً من سلسلة أحداث الموسم الرابع؛ ولذلك فإن معظم الممثلين من الوجوه الجديدة، فضلاً عن استخدام ديكورات جديدة في العمل. المسلسل من بطولة إنجين ألتان دوزياتان Engin Altan Düzyatan في دور أرطغرل بن سليمان شاه، وجنكيز جوشكون Cengiz Coşkun في دور تورغوت آلب، والممثل نور الدين سونماز Nurettin Sönmez في دور بامسي ألب، وهوليا دارجان Hülya Darcan في دور الأم هايماه.