مشاهدة مباراة الاردن وفيتنام بث مباشر ف دور ال16 كاس اسيا

تقام اليوم الأحد ثلاثة مباريات في إطار الدور 16 من بطولة كأس أمم آسيا، تجمع الأولى بين الأردن وفيتنام والثانية تايلاند والصين، في حين يواجه منتخب عمان نظيره الإيراني في المباراة الثالثة ففي المباراة الأولى (الثالثة مساء بتوقيت الإمارات)، يطمح منتخب الأردن في مواصلة العروض القوية عندما يتقابل مع فيتنام على استاد آل مكتوم في دبي، ويتأهل الفائز من هذه المباراة ليتقابل في ربع النهائي، مع الفائز من لقاء اليابان والسعودية الذي يقام يوم الاثنين.

وكان المنتخب الأردني تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على أستراليا 1-0 وعلى سوريا 2-0 ثم تعادل مع منتخب فلسطين 0-0 وفي المقابل حصل المنتخب الفيتنامي على المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام العراق 2-3 وأمام إيران 0-2 وفاز على اليمن 2-0.

وأقر فيتال بوركلمانز مدرب منتخب الأردن بصعوبة المباراة أمام فيتنام، إذ قال:”فيتام تلعب بأسلوب فني مدهش للغاية وهي تمتاز بالأداء السريع، وأعتقد أنها مشكلة قد تواجهنا، ويمكن أن نتغلب عليها من خلال تفعيل مهارات لاعبي فريقي في هذا الجانب”، وفقا لما ورد في موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتابع: أنظر إلى المباراة باهتمام كبير، فهي تعني الشيء الكثير بالنسبة لي وللجمهور الأردني الذي يتوق لأن يرى فريقه في الأدوار المتقدمه، ولهذا سوف أسعى بكل قوتي للخروج بنتيجة إيجايبة.

تايلاند تواجه طموح التنين الصيني

أما في المباراة الثانية ( السادسة مساء بتوقيت الإمارات)، يتطلع منتخبا الصين وتايلاند إلى بلوغ الدور ربع النهائي عندما يتواجها ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، إذ يأمل “التنين” في مواصلة مشواره في البطولة بعد أن تأهل عن المجموعة الثالثة حيث احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين على الفلبين 3-0 وعلى قرغيزستان 2-1، فيما خسر صراع صدارة المجموعة أمام كوريا الجنوبية 0-2 فيما يسعى المنتخب التايلاندي إلى تعزيز نجاحاته بعد أن استطاع خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى التي بدأ منافساتها بالخسارة أمام الهند 1-4 قبل الفوز على البحرين 1-0 والتعادل مع البلد المضيف الإمارات 1-1.

وعلى صعيد الأرقام يتفوق المنتخب الصيني على نظيره التايلاندي في الناحية الهجومية إذ يملك 5 أهداف مقابل 3 هزت شباكه، بينما تملك تايلاند في رصيدها 3 أهداف مقابل 5 كرات دخلت مرماها وأشار المدير الفني للصين مارتشيللو ليبي إلى طموحاته ببلوغ الدور ربع النهائي، معتبراً أن المنتخب التايلاندي لديه المقومات الكبيرة والرغبة في التأهل.

وأضاف: أرغب بالقول أننا راضون تماماً بالتأهل إلى هذا المرحلة من المسابقة، سنبذل قصارى جهدنا في الوصول إلى ربع النهائي، لسنا جاهزون تماماً لأن لدينا بعض الإصابات التي نأمل أن يستعد اللاعبون عافيتهم بسرعة في هذا اللقاء.

من جانبه أكده مدرب تايلاند سيريساك يودارثاي الجاهزية للقاء، مشيداً بما قدمه المنتخب في الدور الأول من البطولة والوصول بنجاح إلى ثمن النهائي وقال سيريساك: كانت لدينا رحلة طويلة وشاقة للوصول إلى هذه المرحلة، ورغبتنا أكيدة بالوصول إلى ربع النهائي، أشعر أن اللاعبين مستعدون لتقديم كل ما لديهم وسنبذل قصارى جهدنا للفوز.