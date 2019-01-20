مباراة الأردن وفيتنام فى كأس أسيا الموعد و القنوات الناقلة

مباراة الأردن وفيتنام اليوم الأحد 20 يناير 2018، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر،فى أولى مباريات دور ال ستة عشر،منتخب الأردن كان أول مجموعته و حصد سبع نقاط من الفوز فى مباراتين، و التعادل فى مباراة، بينما منتخب فيتنام دخل دور ال16 كأحسن الثوالث و كان له ثلاث نقاط من فوزه على منتخب اليمن، الفائز من هذا اللقاء في الدور ربع النهائي من البطولة، الفائز من مواجهة المنتخب السعودي ضد منتخب اليابان.

موعد مباراة الأردن وفيتنام

ستنطلق المباراة فى تمام الواحدة ظهراً بتوقيت الاردن و فلسطين و سوريا والقاهرة و لبنان، تمام الثانية بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين و الكويت و اليمن.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام

منقولة حصرياً ومباشرة على قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR،beIN SPORTS MAX 1 HD AR.