كورة ستار مشاهدة مباراة عمان وإيران اليوم بث مباشر في كأس أسيا| مشاهدة مباراة عمان اليوم يلا شوت

اليوم تجري بث مباشر مشاهدة مباراة عمان وإيران اليوم الأحد كورة لايف، كورة ستار أون لاين، يلا شوت، في واحدة من مباريات دور ال 16 من كأس أسيا 2019، ـ ومشاهدة مباراة المنتخب العماني اليوم، ضد منتخب إيران كورة لايف، يبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة الفوز، بهدف العبور إلى دور الثماية من البطولة الأسيوية،كما سنقدم لكم توقيت مشاهدة مباراة عمان وإيرتا اليوم بث مباشر، والقنوات الناقلة التي ستعرض بث مباشر مباراة ايران وعمان اليوم.

كورة ستار مشاهدة مباراة عمان وإيران اليوم

مشاهدة مباراة عمان وإيران بث مباشر اليوم الأحد الموافق ل 20 يناير 2019،ستجمع المنتخبين، على ارضية ستاذ محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والتي يدخلها المنتخب العماني، بعد أن تمكن من تجاوز الدور الماضي، في المركز الثالث من المجموعة السادسة، برصيد ثلاثة نقطة فقط، بعد الفوز في مباراة، والهزيمة في مباراتين.

وفي المقابل قبل مشاهدة مباراة عمان وإيران، في مباريات دور ال 16 من كأس الأمم الأسيوية، المنتخب الإيراني، تجاوز الدور الماضي، في المركز الأول من المجموعة الرابعة، برصيد سبعة نقاط، بعد الفوز في مباراتين، والتعادل ضد العراق، لبتصدر المجموعة بفارق الأهداف فقط عن منتخب أسود الرافدين.

كورة أون لاين مشاهدة مباراة عمان وإيران اليوم

سيكون موعد وتوقيت مشاهدة مباراة عمان وإيران اليوم كورة لايف، يلا شوت الجديد، كورة جوال، هو الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة الثامنة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت سلطنة عمان، ستنطلق مشاهدة مباراة المنتخب العماني اليوم ضد إيران في تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت المحلي.

قنوات مشاهدة مباراة منتخب إيران وعمان اليوم بث مباشر

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة عمان وغيران اليوم بث مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وقناة بي إن سبورت أش دي ماكس 2، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة عمان اليوم، المعلق التونسي، عصام الشوالي، كما ستكون قناة الكأس أش دي 1 أكسترا، وقناة الكأس إكسترا 2 أش دي، من بين القنوات الناقلة لمباراة منتخب عمان اليوم الأحد الموافق ل 20 يناير 2019.

تجدون هنا:

ترتيب مجموعات كأس أسيا 2019.

موعد مباراة العراق القادمة.

مشاهدة مباراة الأردن اليوم في دور ال 16.