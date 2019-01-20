“هنا” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام اليوم في كأس آسيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام اليوم، نوضح لحضراتكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام اليوم الأحد ضمن مباريات دور 16 بكأس آسيا من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم العربية في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة اليوم واحدة من المباريات القوية في كأس آسيا، إلا أن المنتخب الأردني سيكون الفريق الأكثر ترشيحاً لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة.

سنتعرف من خلال المقال على موعد مباراة الأردن وفيتنام اليوم، وأهم ترددات القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لأحداث هذا اللقاء المثير، وخاصة أن المباراة سيكون بها فائز يتأهل لدور الثمانية، وخاسر يودع البطولة، وهو الأمر الذي سيجعل الجميع يؤدي مباراة قوية داخل أرض الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن اليوم

يعد المنتخب الأردني من الفرق المرشحة بفوم للوصول لمراكز متقدمة خلال هذه البطولة، وخاصة بعد المستوي المتميز الذي ظهر به الفريق خلال دور المجموعات، والذي جعله يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين، وتعادل.

وتمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت الحقوق الحصرية لنقل كافة مباريات البطولة عبر قنواتها المشفرة في الشرق الأوسط، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس 1 من اهم القنوات الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام مباشرة.

موعد مباراة الأردن وفيتنام

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأردن وفيتنام اليوم الأحد الموافق 20-1-2019 في دور 16 بكأس آسيا 2019 في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت أبوظبي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام

يبحث عدد كبير من عشاق الكرة العربية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام اليوم مجاناً، حيث يهتم الكثيرون بمتابعة أحداث هذه المباراة الهامة، ونرفق لكم رابط ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لأحداث المباراة مجاناً عبر جميع الأقمار الصناعية.

كما سنكون معكم لتغطية كافة الأخبار المتعلقة بمباراة النشامي ضد منتخب فيتنام، وتشكيل الفريقين، فتابعونا.