“الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام اليوم الأحد 20-1-2019 مجاناً في كأس آسيا | موعد مباراة الأردن وفيتنام

تعد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام اليوم من أكثر ما يشغل بال جماهير النشامي خلال الساعات القادمة، وذلك مع أقتراب موعد مباراة الأردن وفيتنام في إطار مباريات دور 16 من كأس آسيا، والتي تحتضنها الإمارات خلال الفترة بين 5 يناير، وحتي أول فبراير، حيث يقدم المنتخب الأردني مستوي متميز خلال هذه البطولة، ويأمل أن يواصل تحقيق النتائج الجيدة في خطوة جديدة نحو تحقيق اللقب.

أستطاع المنتخب الأردني أن يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل، كما أن منتخب النشامي أثبت للجميع أنه سيكون أحد الفرق المرشحة بقوم للمنافسة على لقب هذه البطولة، بينما تأهل منتخب فيتنام لدور 16 بعد أن صعد كأحد أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث بمجموعات كأس آسيا بفوز وحيد وهزيمتين.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن اليوم

نجحت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة في الحصول على حقوق نقل كافة مباريات كأس الأمم الأسيوية 2019 حصرياً عبر قنواتها المشفرة، وهو الأمر الذي يمنع الكثير من عشاق المنتخب الأردني من متابعة كافة المباريات الخاصة بالفريق خلال هذه البطولة.

وسنقوم بعرض كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن اليوم مجاناً عبر مختلفة الأقمار الصناعية دون النايل سات، وذلك بهدف مساعدة جميع أشقائنا في الأردن من مساندة منتخبهم خلال هذه المباراة الهامة للمنتخب الأردني في دور 16.

موعد مباراة الأردن وفيتنام

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأردن وفيتنام اليوم الأحد الموافق 20-1-2019 في إطار مباريات دور 16 من كأس آسيا في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت أبوظبي وسط مساندة جماهيرية كبيرة للمنتخب الأردني العربي خلال هذه المواجهة الهامة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس آسيا 2019

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام

نعرض على جميع متابعينا عبر الجدول التالي كافة ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام اليوم في كأس آسيا.

القناة التردد القمر الصناعي Lemar tv hd 12015(H)27500 Yahsat-1A 52.East KTRK SPORT 11096(H)23627 يوتلسات 70 شرق

كما سنواصل متابعتنا للمزيد من القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام اليوم، وعرضها على حضراتكم مباشرة.