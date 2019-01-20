يلا شوت مباراة عمان وايران بث مباشر اليوم كاس اسيا

سيكون أحمد مبارك “كانو”، لاعب وسط منتخب سلطنة عُمان، على موعد مع دخول قائمة أكثر عشرة لاعبين خوضًا للمباريات الدولية، عندما يواجه إيران في كأس آسيا 2019، غدًا الأحد.

وشارك كانو في مباراته الدولية رقم 163 أمام تركمنستان، يوم الخميس الماضي، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، وقاد بلاده للفوز 3-1 والتأهل لدور الستة عشر في المسابقة القارية المقامة في الإمارات.

وقال كانو قبل تقاسم المركز العاشر في قائمة الأكثر خوضًا للمباريات الدولية مع الأمريكي كوبي جونز برصيد 164 مباراة دولية، إنه يفتخر كثيرًا بتحقيق مثل هذا الإنجاز مع المنتخب العماني.

وردًا على سؤال من “رويترز” بشأن شعوره بتحقيق مثل هذا الأمر، قال اللاعب البالغ عمره 33 عامًا: “بالنسبة للمباريات الدولية أكيد الواحد يفتخر بخوض مباريات كثيرة مع منتخب بلاده”.

وأضاف اللاعب الذي بدأ مسيرته الدولية في 2003، وأحرز لقب كأس الخليج مرتين مع بلاده: “هذا فخر لأي لاعب والشعور الأفضل أن تلعب مباريات كثيرة مع المنتخب وتحقق نتائج إيجابية”.

ووصف كانو مواجهة إيران بالتاريخية؛ في ظل رغبة عُمان في بلوغ دور الثمانية لأول مرة أمام المنتخب الفائز باللقب الآسيوي ثلاث مرات.

ويتصدر أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، قائمة الأكثر خوضًا للمباريات الدولية برصيد 184 مباراة دولية.