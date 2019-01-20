◀️ “ترقب” رصد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2019 محافظة الإسكندرية … تعرف على أهم الأخبار حول بدء وانتهاء الامتحانات

◀️ نستمر معكم في متابعة متواصلة لنتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019، وسط ترقب وانتظار من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، اعتمد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية لعام 2019 ، لتنطلق الامتحانات في منتصف الشهر القادم، حيث صرحت الأستاذة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بعمل كافة الأجهزة المعنية على مستوى المحافظة، لتأمين المباشر للعملية الامتحانية على مستوى المحافظة، وسط تعليمات من سيادة المحافظ بضرورة العمل على تيسير العملية الامتحانية، وتوفير كافة السبل من أجل نجاحها على مستوى المحافظة، والعمل على الالتزام بالتعليمات لمنع وقوع أي مخالفات أثناء سير العملية الامتحانية حرصا على أبنائنا الطلاب بما يضمن جو مناسب لهم، أثناء أداء الامتحانات على مستوى كافة إدارات التعليمية بالمحافظة الإسكندرية، منها إدارة المنتزه وإدارة شرق وإدارة وسط وإدارة غرب وإدارة الجمرك وإدارة العامرية وإدارة برج العرب.

نتابع معكم لحظة بلحظة بدء انطلاق مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2019، على مستوى محافظة الإسكندرية خلال الأيام القادمة.

من هنا تعرف /امتحانات نصف العام محافظة الإسكندرية

قريباً نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2019

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية لأداء امتحانات نصف العام الدراسي الأول 2018 / 2019 ، و بمزيد من الخوف والقلق من رهبة الامتحانات بدا الطلبة والطالبات في تنظيم الوقت وبذل مزيد من الجهد والتعب من أجل تحقيق أهدافهم، بتحصيل أعلى الدرجات للالتحاق بإحدى المدارس الثانوية، تمهيدا للالتحاق بالجامعة وتحقيق أحلامهم وبناء مستقبل جديد، حيث تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد انتهاء كافة الامتحانات ليتم بعدها بدء أعمال الكنترول على مستوى المحافظة، ثم رصد الدرجات وأعداد الكشوف تمهيداً لاعتماد النتيجة من محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، ليتم رفعها مباشراً عبر موقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية. الإسكندرية – نتيجة-الشهادة الاعدادية- للترم الأول 2019

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية عام 2019

من المقرر انطلاق امتحانات الإعدادية بمحافظة الإسكندرية وسط استعدادات وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لأداء طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي امتحاناتهم لنصف العام الدراسي الأول 2019 ، حيث تبدأ يوم 17 يناير 2019 بمادة اللغة العربية والخط، ثم مادة التربية الدينية، وتستمر الامتحانات النهائية للترم حتى يوم 24 يناير 2019، حيث يستكمل الطلاب امتحاناتهم بأحد فروع مادة الرياضيات وهي “مادة جبر” ثم امتحان التربية الفنية( رسم) وبذلك تكون انتهت امتحانات الترم الأول لأبناء طلاب الإعدادية لهذا العام 2019. جدول امتحانات الإعدادية محافظة الإسكندرية

الجدير بالذكر أنه من المقرر بدأ أجازة نصف العام الدراسي الِأول 2019، يوم السبت 26 يناير وتستمر على مدار أسبوعين، وتنتهي يوم السبت 9 فبراير 2019، ليعود بعدها الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني وهو أكثر نشاط وحيوية، بعدما أنقضت أجازة نصف العام.

تحديث: مازلنا في متابعة دورية لكافة أخبار امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول 2019، بمحافظة الإسكندرية، التي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس القادم 17 يناير 2019.

تحديثات يومية مستمرة معكم حتى موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول على مستوى محافظة الإسكندرية 2019.

تحديث: بدأ اليوم الخميس 2019/1/17 ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية.

تحديث: مازال طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية يواصلون امتحاناتهم في جو من الهدوء، دون ورد أي شكوى من صعوبة المادة الامتحانية.