بوابة نتائج التعليم الأساسي لنتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2019 الآن – استعلم عن نتيجتك بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، بعد ان انتهى طلاب وطالبات مرحلة النقل الإعدادي من امتحانات الترم الأول والتي بدأت الأربعاء 9 يناير وانتهت يوم الأثنين 14 من نفس الشهر، أدى خلالها طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي هي مواد:- اللغة العربية – التربية الدينية – الجبر والإحصاء – العلوم – الهندسة – التربية الفنية – اللغة الأجنبية – الكمبيوتر – الدراسات – التربية الرياضية، وينتظرون مع أولياء أمورهم ظهور نتيجتهم بعد أن انتهوا من أداء الإمتحانات وللإستمتاع بما تبقى من أجازة نصف العام الدراسي.

كانت عمليات تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، قد بدأت منذ انتهاء الإمتحانات مباشرةً وروعي فيها معايير الدقة والحظر، ثم تم الإنتهاء بالفعل من جميع أعمال إعلان النتيجة والتي شملت تصحيح كراسات الإجابات وتجميع ورصد الدرجات تمهيداً لإعلانها في المدارس بصفة منفصلة، كما أنه يتم نشرها برقم الجلوس على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة وبعرض سنوات النقل ونتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية.

الإستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2019